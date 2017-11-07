Инцидент произошел на Фермском шоссе.

В среду школьницу сбил автомобиль Daewoo Gentra, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани. Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта «Средний Кабан», что на Фермском шоссе. 44-летний водитель нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора. В результате его маневра под колесами иномарки оказалась 15-летняя школьница, переходившая дорогу по пешеходному переходу. У девушки диагностирован закрытый перелом левой малоберцовой кости.