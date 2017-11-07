Неналоговые доходы РТ за 10 месяцев 2017 года составили 658,64 млн рублей.

На 31.10.2017 года неналоговые доходы от реализации и использования госимущества и земельных участков достигли отметки в 657,64 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Таким образом, план на этот год перевыполнен на 6,86%. Львиная доля доходов поступила от дивидендов - 318,52 млн рублей. Также на 145,6% перевыполнен план от реализации имущества – привлечено 73,69 млн рублей.