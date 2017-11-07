Суммарная задолженность по заработной плате в республике уменьшилась на 1 942,9 тыс. рублей. Именно такая сумма была выплачена 193 работникам АО «Чистопольский хлебозавод».

Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.

Вместе с тем нелишним будет напомнить о том, что о фактах невыплаты заработной платы следует сообщать в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда, уточняют в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.