Двери жалюзийные — новое и уникальное веяние индустрии.

С ними обновить интерьер не составит особых усилий: нужно просто заменить старые мебельные дверцы на новые жалюзийные. Ваш интерьер преобразится до неузнаваемости. Но кроме стиля и красоты есть более важный аспект. Благодаря «жабрам» — ламелям — в помещении улучшается циркуляция воздуха, нет его спертости, нет неприятных запахов.

Жалюзийные двери изготавливаются из различных материалов. Это может быть МДФ, пластик, металл, дерево, даже стекло. Но именно из дерева жалюзийные конструкции лучше всего подходят для создания уюта в вашем доме. Ведь изделия из натурального дерева гораздо приятнее касаться, дерево не надоедает.

Дверки или дверцы больше ориентированы на мебельные изделия, они выпускаются толщиной 20 мм. А «дверь жалюзийная межкомнатная» выпускается толщиной 35 мм. Можно и нужно устанавливать двери жалюзийного типа и в сантехнические помещения в квартире. В частном доме такая дверь нужна в котельную к газовому оборудованию, необходима как межэтажная, разделяющая первый этаж и второй.

Компания «Дверь Экспо» производит и продает жалюзийные двери или дверки любого размера, без ограничений по ширине и высоте, толщиной 20 мм или 35 мм. Обращайтесь, и вы получите хорошее качество за разумные деньги.

Компания «ДВЕРЬ ЭКСПО» основана в 2000 году. Ассортимент продукции включает входные, технические, специальные, межкомнатные и складные двери из массива дерева, пластика, металла или МДФ. Каталог также включает всевозможную фурнитуру: накладки, фиксаторы, петли, замки, ручки, ограничители, оборудование для раздвижных дверей, цилиндровые механизмы. В перечень услуг компании входит доставка, установка изделий и их реставрация. Специалисты «ДВЕРЬ ЭКСПО» консультируют клиентов онлайн.

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