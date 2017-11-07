Публичные слушания по этому вопросу пройдут 1 декабря.

Проект планировки и межевания будущей станции метро «Дубравная» станет предметом публичных слушаний. Они пройдут 1 декабря в Управлении архитектуры и градостроительства Казани, о чем гласит информация из сборника документов Исполнительного комитета города. По проекту предполагается строительство автомобильных стоянок на 98 мест. Также будет проведена реконструкция дорожной сети на протяжении 600 метров и появление зеленых насаждений на площади 1,7 Га.