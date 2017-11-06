Соответствующее заявление сделал Президент РТ Рустам Минниханов на заседании Совета по контролю в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Общий объем реализации водки в республике вырос на 4% за 9 месяцев этого года, информирует пресс-служба Президента РТ. На аналогичное количество процентов выросла доля продаж республиканского продукта. Но, в то же время в 18 районах Татарстана зафиксировано снижение объемов продаж сорокаградусной. Рустам Минниханов отметил, что это может быть связано с ростом употребления контрафактной продукции. Президент также привел статистику за 9 месяцев – 543 случая отравлений, на 15,6% выросло число отравлений с летальным исходом. По итогам заседания Президент РТ поручил разработать меры, которые улучшат ситуацию на алкогольном рынке Татарстана.