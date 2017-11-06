Торжественная церемония прошла 7 ноября.

Капсула, которая была заложена в одном из цехов предприятия в 1967 году, была вскрыта 7 ноября, сообщает пресс-служба КМПО. Это произошло в присутствии работников завода. Содержимое капсулы было следующим: обращение к потомкам, Почетный список работников цеха, 3 грамоты, 3 фотографии участников закладки капсулы и номер журнала «Партийная жизнь» за 1967 год. Исходя из содержания обращения, сегодня мы должны быть свидетелями «новых городов в виде одного дома на миллион жителей». После вскрытия капсула поступила в музей предприятия.