Завтра, 10 ноября, полицейские России отметят свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел РФ. Накануне этого события в Казани появился новый отдел полиции, расположившийся по адресу: ул. Сафиуллина, 1а.

Стоимость строительства трехэтажного комплекса составила 230 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета. В торжественном открытии отдела полиции принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Сегодня мы открываем это прекрасное современное здание отдела полиции, - обратился к полицейским глава республики. - Конечно, хорошие условия работы, материально-техническая база и близость к микрорайону - это факторы, которые помогут вашей дальнейшей эффективной службе. Татарстан очень благодарен Министерству внутренних дел России за этот подарок. В свою очередь республика активно участвует в реализации проектов, связанных с МВД РТ: реконструкции и реновации его объектов, укреплении материально-технической базы. Население всегда чувствует, когда государство оказывает внимание правоохранительным органам. А новый отдел полиции послужит безопасности микрорайона.

Поддержал его и министр внутренних дел РТ Артем Хохорин:

- Очень радостно, что накануне нашего профессионального праздника мы впервые за 15 лет открываем в Казани абсолютно новый отдел полиции. К сожалению, в 2009 году структура районных отделов в городе была разделена на 17 подразделений, в результате чего отдел №9, как и многие другие, ютился в совершенно не приспособленном помещении, кроме того, размещался в трех разных точках. Очевидно, что это не могло не повлиять на условия несения службы. Хочу выразить огромную благодарность Рустаму Нургалиевичу за то, что он поддержал нашу инициативу в 2012 году.

В современном трехэтажном здании помимо кабинетов сотрудников и камер для задержанных расположились спортзал, тир и оборудование для проведения криминалистических экспертиз с современным оборудованием.

- Перед вами переносной комплекс для проверки следов рук на месте преступления и сличения их с образцами, хранящимися в базе МВД, - продемонстрировал один из аппаратов заместитель начальника экспертно-криминалистического отдела УМВД Казани Алексей Майоров. - Специалист с помощью сканера снимает след, после чего кодирует его и передает через интернет. Другой прибор предназначен для сравнения и установления тождественности между объектами, изъятыми на месте преступления. Изображение исследуемых образцов тут же выводится на экран, что облегчает работу экспертов.