В ходе месячника по мониторингу качества моторного топлива в республике выявлено девять видов некачественного топлива.

Месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на автозаправках и нефтебазах, проходит в Татарстане. 8 ноября отобраны пробы бензина АИ-92 на АЗС «Татнефть» №70 в Казани (на перекрестке улиц Баруди и Батыршина).

«В рамках месячника, стартовавшего 23 октября, мы планируем отобрать около 600 проб. В настоящее время отобраны 493 пробы на 286 АЗС. В аккредитованных лабораториях испытано 278 проб. На АЗС различных компаний выявлено девять видов топлива, которые не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и национальным стандартам», — рассказал журналистам на автозаправке заместитель начальника Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ Шамиль Гумеров.

Эксперт отметил, что большинство нарушений связано с содержанием серы. Согласно регламенту, содержание данного вещества должно составлять не более 10 мг на 1 кг топлива. Однако в некоторых пробах содержание серы превышено.

«Сера – это такой показатель, который в основном влияет на экологию. Для автомобиля это особого значения не имеет. За последние годы массовых поломок автомобилей из-за некачественного бензина в республике не было», — добавил Шамиль Гумеров.

Пробы, отобранные на АЗС «Татнефть», отправлены в аккредитованную лабораторию. Результаты анализа проб будут известны в течение суток. Стоит отметить, что во время рейда водители на качество топлива на данной автозаправке не жаловались.