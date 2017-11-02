Овен

Главными для вас станут вопросы материального благосостояния. Удачи в решении финансовых вопросов в начале недели поднимут настроение, укрепят ваш авторитет. Следует разумно чередовать физическую, умственную нагрузку с отдыхом на природе.

Телец

Не исключен прорыв в делах - сейчас вам удастся то, над чем вы безуспешно бились в последнее время. Одинокие в личной жизни решатся на смелый шаг, показав при этом свои самые лучшие качества. Родителей приятно удивят поступки детей-подростков.

Близнецы

Вы удачно завершите начатый накануне проект, получив при этом неплохое вознаграждение. Большую часть свободного времени вам придется посвятить проблемам семьи. Не исключено, что ваше непосредственное участие потребуется в заботе о престарелых родственниках.

Рак

Вам удастся возобновить старые деловые контакты, при этом могут выиграть все. Информация, которую вы получите, поможет сориентироваться в спорном вопросе. Ваше желание быть в курсе дел семьи будет способствовать решению проблем детей.

Лев

Вполне вероятно, что поиски новой работы увенчаются успехом. В связи с этим возможен неожиданный доход, это позволит вам купить давно желаемую вещь. Обострения отношений с любимым, увы, избежать не удастся из-за разного взгляда на одну и ту же проблему и пути ее решения.

Дева

Для дальнейшего профессионального роста вам срочно нужно будет заняться самообразованием или же закончить специальные курсы. В дальнейшем понадобится совет мудрого человека, и вы с ним неожиданно познакомитесь. В семье наступает время разбора полетов - многие вопросы потребуют немедленного решения. Но к этому вы пока не готовы...

Весы

Будьте сдержанней в своем поведении и поступках. Особенно не разглашайте то, что вам неожиданно удалось выяснить. В связи с этим не исключена напряженная ситуация. Усилится ваша интуиция. Воздержитесь от новых знакомств - они станут для вас только обременительными.

Скорпион

Финансовое положение нестабильное. Будьте открыты для общения и помощи - от этого только выиграете. Вам даже удастся помириться с человеком, с которым были в давней ссоре, причем первый шаг сделает другой, а вы найдете в себе силы признать свою неправоту.

Стрелец

Первая половина недели окажется удачной: дела идут неплохо, отношения с окружающими доброжелательные, в семье мир. Но во второй половине рабочей пятидневки возможна физическая усталость, как следствие - подавленное настроение. Справиться с ним поможет встреча с друзьями.

Козерог

Вы бодры, оптимистичны, думаете о новых перспективах и строите планы на ближайшее будущее. Активны в общении, не исключено виртуальное знакомство, которое как вихрь закружит вас. Однако будьте сдержанны в своих мечтах - не исключено горькое разочарование.

Водолей

Неожиданно встанет вопрос о наследстве. И как это обычно бывает, не исключены напряженные отношения с дальними родственниками. К счастью, все разрешится вполне благополучно. Вам многое удастся сделать по благоустройству своего жилища и помочь близким.

Рыбы

В делах ничего не стоит менять - сейчас неподходящее время для этого. Не исключено, что вам придется стать третейским судьей в каком-то семейном споре. Открытый разговор с партнером по браку позволит наконец-то поставить все точки над i.