10 октября этого года 91-летний участник Великой Отечественной войны, старейший ветеран журналистики Александр Малов вылетел в Берлин. В мае 1945 года он, уроженец Татарстана, оставил свой автограф на Рейхстаге (см. «КВ» от 11.05.2017, «Александр Малов: Я расписался на Рейхстаге»).

Через 68 лет ветеран войны смог осуществить свою мечту - посетить места своего боевого прошлого в Восточной Германии. 26 октября он вернулся в Казань и поделился своими впечатлениями о поездке с редакцией газеты «Казанские ведомости».

- Александр Михайлович, с какой целью вы отправились в свое прошлое?

- Во-первых, хотел бы побыть в тех местах, где мы прошли с боями, где похоронили своих друзей-однополчан, почтить их память. Во-вторых, добыть новые материалы против фальсификации истории Второй мировой войны.



А.Малов на карте Берлина показывает свой боевой путь

- Кто помог вам совершить столь удивительное путешествие?

- Я сам затеял эту авантюру, так как мечтал увидеть места своей боевой юности. Меня поддержали председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова и казанский предприниматель Антон Головин. Спасибо им! Они все организовали и всячески опекали меня. К примеру, Антон оплатил все авиабилеты, проводил до Москвы, посадил на самолет в Берлин, позаботился, чтобы в гостинице был русскоговорящий персонал. Большое содействие оказали и Российский центр науки и культуры в Германии, общество «Берлинские друзья народов России», сообщество татар в Германии Tatarlar Deutschland в Берлине.

- Как вас встретила страна, которую вы когда-то освободили от фашизма?

- Улыбками встретила! Когда проходил паспортный контроль в аэропорту Тегель, спросили: «Цель вашего визита?» Ответил: «Возложить цветы однополчанам». Проверяющий удивился. Еще раз вгляделся в паспорт, улыбнулся и воскликнул: «Молодец!» Я в ответ: «Конечно молодец! Меня, бывало, и мама так хвалила». Немец разулыбался, махнул рукой: проходи! Выхожу из аэропорта, ко мне спешит улыбающаяся женщина: «Здравствуйте, Александр Михайлович!» Это была представитель сообщества Tatarlar Deutschland Венера Герасимофф-Вагизова. Я ей безмерно благодарен за заботу обо мне. С Венерой мы много ходили пешком, пытаясь найти памятные для меня места. Но немецкая столица изменилась до неузнаваемости. К примеру, штаб и убежище Гитлера - рейхсканцелярия уничтожена. Мой автограф на рейхстаге, конечно, не сохранился. Немцы от наших росписей оставили фрагменты только на стенах подвала и межэтажных лестниц. Прогулялся по Александерплацу, где сидел на гауптвахте. В центре зашел в церковь Святой Марии и поставил свечу в память о наших воинах, погибших в Германии. Везде, везде я искал следы своего прошлого, но время безжалостно стерло то, что сохранила моя память. Ходил, как в песне: «Где эта улица? Где этот дом?» В годы войны мы ненавидели Берлин, считая, что все зло исходит оттуда. Сегодня этот город переполнен мигрантами со всего света. Он уже не блещет немецкой чистотой и аккуратностью.



Встреча с местным жителем Хайнцем, который тоже помнит войну

- Расскажите о самых ярких эпизодах вашей поездки.

- Их немало. В Берлине, в том месте, где был бункер Гитлера, встретили школьников. Слышим, учитель рассказывает, что без Советской армии американцам и англичанам не удалось бы победить фашизм. Моя спутница Венера не удержалась и вмешалась в урок истории. Она меня представила юным немцам. Что тут началось! Жали руки, просили автограф, фотографировались на память. Об этом я обязательно расскажу в своей новой книге. Кладбище, где захоронены мои однополчане, мы все же разыскали в окрестностях Барута и возложили цветы. 2,8 тысячи моих соотечественников нашли здесь последний приют. Вечная им память!



Возложение цветов в советском мемориальном комплексе в Баруте



- Какие еще памятные для себя места вы посетили?

- Я очень хотел попасть в Виттенберг, где служил с 1946 по 1949 год. Мечтал, подойду к часовому на пропускном пункте, скажу ему: «Вызови дежурного офицера». Появится дежурный, я с ним переговорю. Так, мол, и так, служил здесь, тянул солдатскую лямку. Можно посмотреть казармы, столовую, парк, сфотографировать на память? Территорию наш городок занимал немалую. Я ясно помнил даже поворот с берлинской дороги к месту нашей службы. Едем с моим спутником Дмитрием Гайсиным в машине, глазам своим не верю - ни поворота, ни казарм: все исчезло! Снесли вчистую! Правда, в Брузендорфе удалось найти кирпичный сарай, из которого мы освободили пленных девчат-украинок. В этом районе ранило нашего командира Чигринца. Чтобы его спасти, мы всем экипажем рванули в госпиталь в Баруте. Помню, сотни раненых лежали прямо на лужайке, стонали, ждали своей очереди на операционный стол. Ну, мы постарались - коньяк, консервы сунули медперсоналу, чтобы нашего любимого командира прооперировали без очереди. Госпиталь-то я нашел, но здание заброшено, внутрь не попасть. Признаюсь, в этом месте испытал муки совести. Как же мы так - без очереди командира отправили на операцию? Ведь столько людей ждали своей очереди...



Из этого кирпичного сарая в 1945 году А.Малов вместе с однополчанами освободил пленных девушек-украинок

- Опознали ли вы места боев?

- Многие памятные места застроены или заросли кустарником, лесом. Пришлось даже махнуть в Польшу, в городок Лаубан, где наша часть в марте 1945 года попала в окружение. Нам надо было здесь проскочить участок по узкой дороге, но как? С одной стороны дороги - гора, с другой - болота. Ждать нельзя - сверху по нам стреляют власовцы.

Смотрим, перед нами вперед рванула штабная машина. Ее тут же подбили. До сих пор помню душераздирающий крик своего однополчанина Омелина. Он бежал к нам из горевшей машины и кричал: «Ребята, меня убили! Не оставляйте меня здесь!»

Настала моя очередь идти вперед. Что делать? А дорога вся в огне! Решился: была не была! Набрал скорость, влетел в огонь, и тут бронетранспортер на что-то наткнулся и полетел в кювет. Все врассыпную, а я бежать не стал. По уставу механик-водитель не имеет права бросать свою машину. Я это свято соблюдал. Стою, отрешенно жду очередного залпа. Сам виноват, машину погубил… И вдруг налетела наша авиация и вмиг всех «заутюжила»! Долго я искал это место, где чудесным образом остался в живых. В городе только благодаря акведуку - городскому переходу через железную дорогу - нашел. Но, увы, ныне все застроено новыми домами.



Белиц. Госпиталь, в котором лечился А.Малов, сегодня в полном запустении

- С кем вы встречались в Германии?

- Очень хотел встретиться с теми, кто воевал против нас. Во мне давно нет ненависти к бывшим противникам. Но такой встречи не случилось. Немцы не любят вспоминать ту войну. Они живут по принципу: «В доме повешенного не говорят о веревке». На встречах со мной они больше интересовались внутренней политикой России, чем прошлым советского солдата. Был принят в посольстве Российской Федерации, в ряде общественных организаций, музеях. Библиотеке Российского дома науки и культуры я подарил свою книгу «В центре событий века», книгу о нашем герое-земляке Михаиле Девятаеве и газету «Казанские ведомости» с моими воспоминаниями о войне. Запомнилась и встреча с киносъемочной группой из Москвы Russia Today. Они много меня снимали, обещали прислать готовый фильм.

- А что вы купили в Германии на память?

- Германия - очень дорогая страна. Я там ужимался в расходах как мог, скаредничал, одним словом. Пользовался общественным транспортом и дивился. У нас в Казани целый месяц можно ездить за ту сумму, что я платил за однодневный проездной. На память о поездке купил себе карту Берлина. Теперь каждый день ее рассматриваю, вспоминая свои прогулки по Берлину 1945 года…



Полевой госпиталь в Баруте, куда экипаж А.Малова привез раненого командира Чигринца

- С каким настроением вы вернулись в Казань?

- Я доволен тем, что задуманное сделано. Помянул однополчан, почтил память всех, кто погиб в Германии. Возложил цветы в мемориальном комплексе Тиргартен, Трептов-парке и других местах. Но поскольку все, с чем была связана моя молодость, разрушено, то не удалось почерпнуть каких-то бодрящих впечатлений о поре моей боевой юности. От этого мне стало грустно. Я даже всплакнул…

- Смотрю на вас, Александр Михайлович, и радуюсь: несмотря на свой почтенный возраст, вы бодры, полны оптимизма, пишете книги. Поздравляю вас с тем, что вы во второй раз «взяли» Берлин! А какие у вас планы на будущее?

- К своему юбилею - 90-летию - подготовил книгу воспоминаний «Отзвуки войны великой». Надеюсь, что она выйдет в свет в 2018 году. Буду готовить к 75-летию нашей Победы новую книгу, куда войдут мои впечатления от поездки в Германию в 2017 году. Победив фашизм в 1945 году, сегодня мы проиграли Западу информационную войну. Наша молодежь, сутками сидящая в интернете, не вся, но многие, уверены, что Европу от гитлеровских полчищ освободили американцы и англичане. Меня это очень тревожит. Я расскажу им об уличном уроке истории в Берлине.