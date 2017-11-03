Для многих ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) является неприятной и даже пугающей процедурой, которую пациенты пытаются отложить на неопределенный срок, тем самым позволяя развиваться серьезным процессам в организме.

На самом деле ФГДС - это эффективное и востребованное обследование в сфере гастроэнтерологии. Подробнее о ней рассказывает врач-эндоскопист ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Алексей Кузьмин.

- Данная методика очень важна для диагностики язвы желудка или 12-перстной кишки, рака пищеварительных органов, эзофагита и многих других заболеваний. Кроме того, ФГДС успешно используется для выявления первопричин боли, тошноты, рвоты, нарушений при акте дефекации, кислой отрыжки, кровяных примесей в рвотных массах и многих других симптомов.



- Как правильно подготовиться к процедуре?

- За 10 часов до начала исследования пациенту запрещено принимать любую пищу. Протокол разрешает питательный и весьма легкий ужин, но до 18.00 предшествующего процедуре дня. По этой причине ФГДС лучше делать в первой половине дня. Кроме того, подготовка включает запрет на курение непосредственно перед проведением манипуляции, потому что никотин стимулирует секрецию желудочного сока. Если у пациента есть боли в животе или какие-либо хронические заболевания, ему следует обязательно сообщить о них врачу, который назначает исследование. Также необходимо указать, имеется ли аллергия на какие-либо лекарственные препараты.

- Что исследуется при ФГДС?

- Это весьма информативный метод. Во время данного исследования врач наблюдает, в каком состоянии находится слизистая оболочка, и при необходимости проводит ФГДС с биопсией, в ходе которой берет небольшой образец слизистой для уточнения диагноза гистологически. Этот этап длится не больше 3 минут. Само по себе исследование безболезненное, хотя и неприятное. Исследование проводится исключительно в специализированном кабинете, который оснащен всеми необходимыми для этого инструментами, включая монитор и фиброскоп.

- Как проходит вся процедура?

- Проведение процедуры начинается с того, что пациент укладывается на кушетку на левую сторону. Затем врач начинает вводить зонд, слегка напоминающий прут или специальный эластичный кабель, в рот пациента. Сперва трубка проходит вдоль глотки, проникает в последующем в пищевод, а оттуда попадает в желудок. После проведения обследования врач извлекает зонд. Полная процедура занимает не более 15 минут, а все манипуляции врач наблюдает на видео.

- Можно ли облегчить неприятные ощущения после процедуры?

- Обычное явление после завершения манипуляции - когда у пациента болит горло или есть позывы к рвоте. Как правило, данные симптомы проходят в промежутке от 30 минут до пары часов. Для улучшения состояния можно выпить немного теплой жидкости.