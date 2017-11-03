По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у каждого пятого взрослого человека в мире кровяное давление повышено. И именно осложнения гипертонии ежегодно становятся причиной более 9 миллионов случаев смерти. Большую роль в развитии и течении этой серьезной болезни играет питание.

«КВ» решили выяснить, какие же продукты являются эффективными помощниками в борьбе с гипертонией, а что, напротив, употреблять не стоит. За советами мы обратились к врачу-неврологу ГАУЗ «Клиническая больница №2» Казани Елене Шарафеевой.

- Елена Валерьевна, каким должно быть питание при гипертонии?

- Важным фактором риска развития гипертонии является ожирение. Безмерное употребление газированных напитков и вредной пищи привело к тому, что сейчас с подобным заболеванием даже детей немало. Прежде всего необходимо ограничить потребление соли - нужно употреблять менее 5 граммов в день. По объему это меньше одной чайной ложки. К сожалению, у многих сформировалась вредная привычка дополнительно солить пищу. Зачем? Вы можете придать тому же мясу вкусовые качества при помощи зелени, лука или лимонного сока. Натрий удерживает воду в организме, отчего увеличивается объем циркулирующей крови, повышается давление.

- Какие еще продукты стоит обойти стороной?

- Второй момент - это жиры. Необходимо уменьшить потребление насыщенных жиров - это животные жиры, сыр, молоко, масла тропических растений, сливочное масло. Третья категория, которая требует осторожного отношения, - печенье, торты, конфеты, пирожные и другие легкоусвояемые углеводы. Это прямой путь к лишнему весу - одному из факторов риска, повышающих давление. Наконец, кофе до сих пор относится к спорным продуктам. Здесь все индивидуально. У некоторых кофе кратковременно поднимает давление. Такие же дискуссии ведутся и вокруг зеленого чая. Даже ученые до сих пор спорят на этот счет. Я рекомендую при гипертонии не отказаться от зеленого чая, но ограничить его потребление.

- А как быть с алкоголем?

- Регулярное или чрезмерное потребление алкоголя повышает риск развития гипертонии, инсульта и т. д. Кроме того, если вы принимаете лекарства от повышенного давления, то спиртные напитки употреблять нельзя. В целом же здесь все зависит от дозы и индивидуальной реакции организма. Бывали случаи, когда при однократном приеме в очень небольших дозах того же коньяка отмечалось снижение давления. Но речь идет о микродозах. К сожалению, многие не могут на них остановиться, поэтому лучше от этого отказаться.

- Какие продукты могут понизить давление?

- В снижении давления эффективны продукты, богатые калием. Это тыква, петрушка, курага, чернослив, виноград, миндаль, бобовые, фасоль, картофель. Шпинат, банан, морская капуста, черноплодная рябина, калина, клюква, лимон, имбирь также снижают артериальное давление. Помогают нормализации миндаль, чеснок, а также продукты, богатые магнием, йодом, кальцием. Простая истина, гласящая, что необходимо употреблять больше овощей, способна спасти от многих проблем, в том числе помочь при гипертонии. И конечно же, необходимо принимать назначенные врачом лекарства.