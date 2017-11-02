Наша семья самая простая и дружная. В советское время не всем жилось легко, не у всех было много денег, но, несмотря на это, никто никому не завидовал.

Папа воспитал нас, двух дочерей, достойными людьми, научил быть целеустремленными и трудолюбивыми. Он старался, чтобы наша семья жила в достатке, работал днем и ночью. Отец не говорил, что в жизни будет легко, а наоборот, готовил нас к тому, что случается всякое. Несмотря ни на что, надо идти вперед и никогда не сдаваться. «Будешь бояться - ничего не получится!» - именно с таким девизом мы преодолевали все трудности и добились многого.

Папа всегда удивлял нас своими познаниями. Он универсальный человек, у него золотые руки и добрая душа. И он всегда даст правильный совет. Сейчас, когда мы с сестрой уже сами стали родителями, я передаю слова отца своим детям. Я хочу, чтобы ты знал, папа, как мы тебя любим и благодарны за то, чему ты нас научил, что веришь в нас и всегда радуешься нашим достижениям. Желаем вам с мамой долгих лет жизни!

Альбина Галиева, 29 лет, г. Казань

