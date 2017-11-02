Мой папа самый лучший. Говорю это как сын. Мнение односельчан моих такое же.

Начну издалека. После детдома и учительского техникума в Оренбурге отца направили в село учителем, школьники очень любили его. Вернувшись с войны с немцами и японцами, отец снова стал учительствовать. Было трудное послевоенное время, начало 50-х годов. Помогало то, что папа умел очень многое: был пчеловодом, фотографом, столяром, музыкантом - играл на мандолине, скрипке, пианино. У нас была мастерская с набором разных инструментов - рубанки, ножовки, топоры разных размеров и многое другое.

В школе папа вел для учеников кружок пчеловодства. Достижения кружка были даже представлены на ВДНХ в Москве, присуждались почетные грамоты. Мед со школьной пасеки отдавали школе.

Также папа руководил кружком фотолюбителей, научил учеников фотоделу. Еще он вел кружок, где ребята-старшеклассники изучали устройство мотоцикла. На своем личном мотоцикле К-125 он обучал их практической езде. Любовь и уважение ребят к моему отцу были безграничными, они называли его «папа Карло».

Был у папы и кружок игры на мандолине, который посещали не только ученики, но и учителя. Научившись хорошо играть, коллектив школы выступал на сцене сельского клуба.

Как биолог отец научил старшеклассников прививать к яблоням одной разновидности веточки другой яблони или груши. У нас до сих пор растет яблоня, где каждая из шести веток дает яблоки разных сортов.

Папа научил ребят делать аквариумы: нарезал из стекла стенки, и при помощи цемента они их скрепляли. Разводили рыбок. У нас в доме тоже был такой аквариум с золотыми рыбками.

Еще папа ремонтировал всем часы - настенные, будильники, наручные. Ни один праздник, ни одно застолье, ни одна свадьба не обходились без него. Папа был и тамадой, и фотографом, и музыкантом. Гости пели песни, плясали под его скрипку, и уже на следующий день все участники торжества получали готовые фотографии.

Всему, что умел отец, научился и я с самого детства. Часы ремонтировать, правда, не умею, но зато чиню телерадиоаппаратуру. Я очень благодарен отцу за все это.

Ильгиз Карлович Гиззатуллин