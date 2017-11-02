Я 14 лет работаю водителем автобуса на городском регулярном маршруте, ранее работал на маршрутном такси 6 лет. Имею ли право уйти на пенсию досрочно?

Сергей Иванович

Уважаемый Сергей Иванович! Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, право на досрочное назначение страховой пенсии имеют лица, работающие в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (п. 11 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Под регулярным городским пассажирским маршрутом понимается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и обязательными остановками в специально установленных местах. Необходимые условия на установление права на досрочное назначение страховой пенсии:

- мужчины со стажем на указанных работах не менее 20 лет и страховым стажем не менее 25 лет при наличии величины индивидуального коэффициента не менее 30 имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 55 лет;

- женщины со стажем на указанных работах не менее 15 лет и страховым стажем не менее 20 лет при наличии величины индивидуального коэффициента не менее 30 имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет.

Работа в качестве водителя на маршрутном такси не дает права на досрочное пенсионное обеспечение, т. к. перевозки на маршрутном такси нерегулярные, а также не предусматривается посадка (высадка) пассажиров в пути следования на каждой остановке городского транспорта.

В вашем случае рекомендуем доработать стаж в качестве водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах и обратиться за назначением страховой пенсии досрочно в возрасте 55 лет.