Недавно умер муж. Его пенсия была значительно больше моей. В каких случаях вдова может перейти на пенсию мужа? Как это сделать?

Нурания



Специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что просто оформить на себя пенсию мужа после его смерти нельзя. В случае если супруг содержал своих домочадцев и родных, помогая им материально, то есть по сути был кормильцем, вдова имеет возможность оформить совершенно иной вид пенсии - пенсию по случаю потери кормильца.

Право на выбор пенсии закреплено ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Согласно этой статье «лицам, имеющим право на одновременное получение страховых пенсий различных видов, в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается одна пенсия по их выбору».

Пенсию самой вдовы с учетом ее стажа и заработка выплачивать уже не будут, так как два вида пенсии ей не положены. При этом должен быть оформлен отказ от собственной пенсии и выбран вид пенсии «по случаю потери кормильца». Поэтому принимать решение о переходе на другой вид пенсии нужно только после тщательного и скрупулезного анализа. Проще говоря, сначала нужно, чтобы специалист ПФ рассчитал, какая сумма пенсии может быть назначена вдове в сравнении с ее пенсией, и уже потом обращаться за сменой вида пенсии (соответственно в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства).

Обратите внимание!

Следует иметь в виду, что при достижении возраста 80 лет фиксированная выплата страховой пенсии по случаю потери кормильца не увеличивается в отличие от страховой пенсии по старости.