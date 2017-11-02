Слышала, что теперь, если за льготника не платят на предприятии дополнительно взносы, досрочно уйти на пенсию уже будет нельзя. А платит ли кто-нибудь за нас, учителей? У нас ведь не отменили выход на пенсию по выслуге лет?

Татьяна Ивановна



Как пояснила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Гиниятуллина, с 01.01.2013 организации обязаны платить страховые взносы по дополнительному тарифу за отдельные категории работников, пользующихся правом досрочного выхода на пенсию, на педагогических работников это требование не распространяется.

Однако и действующее законодательство, и законодательство, вступившее в действие с 1 января 2015 года, сохранили право указанной категории граждан на установление страховой пенсии ранее установленного возраста (досрочно).

При осуществлении педагогической деятельности для установления досрочной трудовой пенсии необходим стаж не менее 25 лет (независимо от возраста).