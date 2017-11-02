Мне назначили инвалидность 2-й группы. У меня ребенок учится в школе. Слышала, что в таких случаях начисляют фиксированную выплату к пенсии. Расскажите об этом подробнее.

Ирина

Уважаемая Ирина, специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности положена лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

В преддверии учебного года получателям страховой пенсии по старости и инвалидности, имеющим на иждивении детей, поступивших в образовательное учреждение на очную форму обучения, необходимо помнить о своевременном представлении соответствующих документов, подтверждающих обучение детей.

К сведению, фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается одновременно с назначением самой страховой пенсии и ежегодно индексируется государством.

Повышенная фиксированная выплата устанавливается в размере равной одной третьей суммы от фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

К нетрудоспособным членам семьи относятся дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет, а также если перечисленные лица проходят обучение по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 года; дети, братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они до достижения данного возраста стали инвалидами.

При этом братья, сестры и внуки кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

Для установления повышенной фиксированной выплаты к пенсии необходимо представить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка; справку из учебного заведения (для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме). При этом также необходимо подтвердить факт нахождения на иждивении данного лица.

В справке из учебного заведения должны быть: угловой штамп, наименование образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество обучающегося лица (полностью) с указанием даты рождения, дата и регистрационный номер документа, обучение по очной форме по основным образовательным программам, срок обучения (начало и окончание), наименование факультета (специальности), основание выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение); кроме того, вся информация в справке должна быть заверена печатью, подписью руководителя образовательного учреждения или его подразделения, расшифровка подписи (ФИО).

Внимание!

В случае прекращения ребенком учебы по очной форме необходимо в течение пяти дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР по месту жительства пенсионера для перерасчета фиксированной выплаты к пенсии. В противном случае виновные лица возмещают Пенсионному фонду РФ причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.