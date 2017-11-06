Соответствующий указ 8 ноября был подписан Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Карантин охватил деревню Уньба Высокогорского района РТ, гласит документ. На период его действия ограничиваются сделки, касающихся животных, а именно: их вывоз за пределы зоны карантина. Вводится запрет на убой скота, который заражен бешенством или имеет симптомы болезни. Карантин может быть отменен через два месяца с момента последнего случая заболевания животного.

За разработку и реализацию плана ликвидации болезни в деревне отвечает Главное управление ветеринарии Кабмина РТ.