В субботу, 11 ноября, национальная сборная России проведет контрольный матч с командой Аргентины. Встреча состоится в Москве, на главном футбольном стадионе страны «Лужники», в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года.



Это будет первый официальный матч, проведенный здесь после завершения масштабной реконструкции большой спортивной арены «Лужники», начавшейся в 2014 году. Но мало кто знает, что успешную реновацию самого известного спорткомплекса страны во многом помогли осуществить татарстанские строители, возводившие стадион «Казань-арена» к Универсиаде 2013 года.

- Мы не могли не использовать опыт строительства таких стадионов, как «Казань-арена», ведь сегодня это один из лучших стадионов России, он соответствует всем международным требованиям FIFA. Очень много специалистов, большая часть команды, которая строила эту главную арену Универсиады-2013 в Казани, продолжили свою работу здесь, на нашем стадионе «Лужники». Процентов 80 - 85 мастеров, прорабов и большая часть рабочих прибыли из Татарстана, за что им огромное спасибо! - такую искреннюю благодарность передал татарстанцам главный прораб реконструкции московского спорткомплекса - начальник отдела строительного контроля БСА ОК «Лужники» Мурат Ахмадиев.

Встреча с ним прошла в ходе знакомства корреспондента «Казанских ведомостей» с обновленным стадионом Москвы. Экскурсия в мир большого футбола состоялась в рамках пресс-тура «Москва событийная», организованного Департаментом спорта и туризма города Москвы. Как сообщил Мурат Ахмадиев, компании из Республики Татарстан взяли на себя основную нагрузку по подготовке столичной футбольной арены к предстоящему чемпионату мира - 2018. При этом он отметил важную деталь - уже имеющийся опыт татарстанцев в возведении серьезного крупного спортобъекта, каким стала «Казань-арена».

- Модернизация «Лужников» началась в начале 2014 года, и в течение уже первого года на площадке удалось залить около 15 тысяч кубометров бетона. Многие удивляются: как так быстро реконструировали стадион без дополнительного финансирования? А просто у нас была правильная организация работ, - с удовлетворением пояснил Ахмадиев.

Продолжая рассказ о стадионе, его главный реконструктор уточнил, что площадь трибун теперь увеличилась с прежних 78 тысяч до 81 тысячи мест. Для выполнения этих работ строителям пришлось смонтировать более 400 тонн металла только для того, чтобы удержать фасад.

- В результате у нас появился дополнительный ярус трибун и улучшился обзор поля. А наверху, на 25-метровой отметке, появилась великолепная обзорная площадка, с которой хорошо видно реку Москву, Воробьевы горы, башни-высотки делового центра «Москва Сити». Виды на столицу теперь очень красивые! - дополнил свой рассказ начальник отдела строительного контроля.

Что дали три года реконструкции главной футбольной арены предстоящего ЧМ-2018?

Сохранен исторический фасад, ведь зачастую реконструкция стадионов затрагивает внешний облик здания до неузнаваемости. Еще в самом начале работ звучали заявления, что, мол, проще и дешевле будет снести арену и отстроить ее заново, как поступили в свое время англичане со знаменитым «Уэмбли». Однако «проще» отнюдь не синоним слова «лучше». «Лужники» по-прежнему похожи на величественный римский Колизей, но внутри это суперсовременный стадион.

Как мы уже рассказали, увеличена вместимость. Теперь 81000 человек может одновременно находиться внутри арены. Для справки: на трибунах главного стадиона предстоящего ЧМ-2018 смогли бы разместиться все жители трех городов, входящих в состав Золотого кольца России. Общая численность населения Суздаля, Ростова и Переславля-Залесского составляет аккурат около 80000 человек. А сколько людей одновременно может вместить весь комплекс «Лужники», площадь которого составляет 154 гектара? До 400000 посетителей! Так что предстоящим летним деньком 2018 года во время главного футбольного турнира четырехлетия комплекс «Лужники» способен принять всех жителей Исландии в полном составе (численность населения этой страны - около 322000 человек), и еще останутся свободные местечки для суздальцев, ростовчан и переславцев!

Сейчас БСА «Лужники» является самым крупным футбольным стадионом в России и пятым футбольным стадионом Европы по вместимости. Напомним для сравнения: домашний стадион «Барселоны» Camp Nou, занимающий первое место в этом списке, вмещает 99354 болельщика.

Вторая и очень важная деталь - в ходе реконструкции демонтировали беговые дорожки по периметру футбольного поля. Признаюсь, смотрится очень непривычно и странно: если ты зритель первых рядов, то получается, что сидишь у самой кромки поля, практически ничем не отделенный от сражающихся футболистов. Зачем убрали привычные дорожки? А как же легкая атлетика? Стадион в Лужниках выбран главной ареной предстоящего ЧМ-2018 по футболу. А одно из ключевых требований ФИФА к подобным объектам - стадион должен быть исключительно футбольным.

Третье новшество: изменен угол наклона трибун. Это позволило удалить «слепые зоны»: теперь ни один эпизод на поле не останется без внимания с любого зрительского места. На старом стадионе из 78 тысяч мест на 5 тысячах была ограничена видимость. Сейчас нет ни одного такого места.

Если говорить о главных героях игры миллионов, то для них уложен новый натуральный газон. Больше никакой «синтетики»: наши агрономы посадили 410 кг семян из Дании, а после того, как трава взошла, покрытие прошили специальными искусственными нитями, которые стабилизируют грунт и укрепляют корневую базу. Высокотехнологичная система подогрева поля позволит играть на нем даже в минусовую температуру без вреда для газона.

Так что теперь дело у наших футболистов за малым - обновить обреновационные «Лужники» хорошей игрой. Уже в эту субботу, 11 ноября, на спортивной арене «Лужники» состоится праздник - стадион возвращается в большой футбол матчем с одной из лучших сборных мира. И приятно осознавать, что в эти страницы истории мирового футбола вписали свою важную главу и строители Татарстана.