Ваш ребенок пользуется интернетом? Наверняка. А знаете ли вы, какие сайты он посещает, с кем общается в социальных сетях, видео каких блогеров смотрит? Возможно. Между тем в сети детей подстерегает не меньше опасностей, чем в реальной жизни.

Еще несколько лет назад возможность создания уроков интернет-безопасности в младших классах школы казалась абсурдом, теперь же это насущная необходимость. В Татарстане таковые были проведены во всех школах. Инициатором проекта стала уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. На первом из уроков, проведенном в казанской школе №39, побывали корреспонденты «КВ», чтобы узнать, какие опасности таит в себе интернет.

Доступно об интересном

Едва ученики 2б класса услышали тему урока, глаза у большинства детей радостно загорелись. Еще бы, вместо скучных языков и математики им предлагали рассказать об интернете. А уж о нем-то дети поговорить всегда рады: когда был задан вопрос о том, кто в классе пользуется интернетом, руку поднял каждый ученик. Вот они, аборигены цифрового мира.

Сам урок был построен весьма увлекательно: анимированные истории с главными действующими лицами в виде мальчика Интернешки и песика Митясика в доступной игровой форме рассказали ребятам об опасностях Всемирной паутины. К слову, в большинстве случаев учащиеся не проявили особой осведомленности.

- Ребята, а вы знаете, что такое вирус? - спрашивала педагог.

- Да! - хором отвечал почти весь класс.

Да уж, слово «вирус» для детей чаще означает болезнь компьютера, а не человека. Как включить любимую игру или видео, написать сообщение или сделать звонок, ребята тоже знали и охотно делились своим опытом. А вот в смоделированных ситуациях, когда незнакомцы в соцсетях выманивали у них адреса, телефоны, информацию о родителях и их банковских картах, приглашали в гости к незнакомым людям, ученики откровенно не чувствовали подвоха. Оно и понятно - дети по причине своей наивности еще не готовы к опасностям интернета. Впрочем, ученики 2б с удовольствием узнавали новое, разучивая веселые стишки-напоминания. Отсюда и очевидная польза таких уроков даже для самых маленьких.

- Порадовало то, что все правила объединены в один фильм, - подвела итоги урока директор школы №39 Галина Назипова. - Я думаю, мы эти правила обязательно возьмем на вооружение и ошибок Митясика допускать не будем.

Непридуманные истории

Пора признать, что в виртуальности ребенок подвергается не меньшему риску, чем в реальной жизни. Можно было бы долго абстрактно рассказывать о мошенниках и маньяках, разнообразных экстремистах и пропагандистах суицида, подстерегающих детей в интернете, хотя все эти опасности там действительно есть. Однако я предпочту пересказать несколько историй, приключившихся с моими знакомыми и их детьми. Наверняка с чем-то похожим уже сталкивались многие родители.

Вам приходилось сталкиваться с вирусами - порнографическими баннерами, блокирующими компьютер? Если вы пользуетесь интернетом, то наверняка. А теперь представьте, что такую гадость поймал 11-летний мальчик. Сложно вообразить весь спектр чувств, которые он испытал: страх, стыд, боязнь быть непонятым родителями. На его радость, первым домой в тот день вернулся отец.

- Только маме не рассказывай! - сквозь слезы умолял ребенок.

Конечно, отец помог ребенку все исправить, но стресс тот испытал невероятный.

И если папа того мальчика очень беспокоился за сына, то другой мой приятель пришел в ярость, узнав о том, что его 14-летнюю дочь шантажируют. Каково? Девочка-подросток очень хотела быть взрослой и сделала несколько селфи-снимков в одном белье. Эти фото она не собиралась никому показывать и держала в закрытой папке в соцсети. Только вот после того, как она подключилась к бесплатному Wi-Fi в общественном месте, ее профиль взломали. И стали шантажировать, грозя выложить фото в сеть. Напуганный ребенок не мог и подумать о том, чтобы рассказать обо всем родителям. К счастью, те все-таки узнали. Но даже их вмешательство не помогло: горе-хакеров так и не нашли, а фото действительно утекли в сеть. Немного успокаивает лишь то, что надзорные органы удаляют и блокируют такие материалы.

Дочь моей знакомой заявила своей матери, что все мужчины - грязные животные. Причиной тому стал случай, когда она пыталась познакомиться через видеочат со случайными собеседниками. Стоит отметить, что такие ресурсы, хоть и модерируются, но зачастую не успевают оградить своих пользователей от неприятностей. Вот и та девочка нарвалась на извращенца. Надо ли говорить, что вид отдельных частей его тела произвел на 13-летнюю девочку неизгладимое впечатление?

Пожалуй, все мальчики в детстве дерутся. И, к сожалению, почти в каждой школе находится хулиган, откровенно третирующий окружающих. Теперь дети нередко выкладывают видео со своими подвигами в сеть. Чтобы не нести за них ответственность, делается это в закрытых группах, куда нет доступа взрослым. Однако все тайное становится явным. Друг моего коллеги сумел на основе такого видео добиться исключения из школы хулигана. Жертвой оказался не его ребенок, но оставаться безучастным после увиденного мужчина не мог: на записи было явно видно, как хулиган размазывает экскременты по одежде другого ребенка и сам же это снимает. Вряд ли мальчик понимал, что при иных обстоятельствах объясняться ему пришлось бы уже в полиции.

Пять способов бороться с опасностями интернета

Первым порывом многих родителей, услышавших подобную информацию, нередко бывает желание полностью оградить детей от интернета. Запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, ограничив регистрацию наличием паспорта, в Госдуме РФ предложил депутат Виталий Милонов, известный своей категоричностью во многих вопросах. Впрочем, больше половины участников опроса, связанного с законопроектом, высказались против него. Ну а пока интернет остается доступным для детей, предлагаем вам пять простых способов обезопасить их в нем.

Первый

Нужно иметь полное представление о контенте, который потребляет ребенок в интернете. Вы же обращаете внимание на то, какие мультфильмы дети смотрят по телевизору? Здесь принцип аналогичный. Если ребенок играет в игры, то вам тоже следует поиграть в них: так вы узнаете о излишнем насилии, ругательствах или эротическом контенте, если они в игре присутствуют. Если такой вид досуга вам совсем уж претит, то нужно хотя бы почитать или посмотреть рецензии на игры, в которые играет ребенок. То же самое можно сказать про видеохостинги, которые дети в наше время смотрят чаще телевизора. Пройдитесь по подпискам ребенка, просмотрите на каждом канале по 2 - 3 видео - это поможет сформировать понимание их формата и содержания. Например, вряд ли вас порадует, что ребенок интересуется производством пиротехники в домашних условиях. К тому же просмотр этих видео поможет получить новые знания о вкусах и интересах ребенка.

Второй

Необходимо объяснить, что любая личная информация может оказаться доступной посторонним людям. Выкладывая фото, видео и прочие материалы в закрытые альбомы и группы, дети думают, что их личное пространство в безопасности. Это не так: все, что однажды оказалось в интернете, не может быть полностью удалено, зато имеет все шансы оказаться не в тех руках.

Третий

Выработка у ребенка осторожности и критического мышления. К примеру, запрет на разговоры с незнакомцами на улице дети не переносят в интернет. Да и в целом не ощущают в сети опасности. Следует объяснить детям, что необходимо ко всему относиться с недоверием, а любую информацию подвергать проверке. Этот же совет им пригодится и в реальной жизни.

Четвертый

следите за кругом знакомств ребенка в интернете. Вы же знаете, с кем дружит ваш ребенок в реальной жизни? Следует проявлять аналогичное любопытство по отношению к виртуальным приятелям. Играя в игры и общаясь в соцсетях, ребенок знакомится со многими взрослыми людьми, общение с которыми может не пойти ему на пользу.

Пятый

Настройка родительского контроля на компьютере и прочих устройствах. Включил - и ребенок может пользоваться только одобренными вами ресурсами и приложениями. Также можно настроить дополнительные фильтры, которые оградят ребенка от вредной рекламы. Стоит отметить, что мама и папа друга вашего ребенка могут и не озадачиться настройкой такого контроля, потому стоит попытаться скооперироваться в этом вопросе с другими родителями.