Как человека, который приехал из соседней республики, Казань меня приятно удивила.



Первые минуты моего самостоятельного пребывания в столице РТ. Телефон сел, а как доехать от РКБ до Деревни Универсиады, непонятно. Помогла незнакомая девушка, которая не только вызвала, но и оплатила мне такси. Отсюда мое первое открытие: казанцы - люди отзывчивые и бескорыстные.

Другое мое открытие - комфортный современный транспорт. После наших тесных уфимских пазиков это просто подарок небес! А то, что каждую остановку у вас объявляют, - просто благодать для не знакомых с маршрутом и тех, у кого плохое зрение. К тому же в автобусах, трамваях и троллейбусах есть кондукторы, которые всегда могут подсказать, что, куда и где. А какие они дружелюбные! Только один пример. Утро, в салоне так много пассажиров, что держаться за поручни нет смысла. Быстро достать проездной невозможно чисто физически. Кондуктор входит в положение пассажиров, не грубит, не требует оплатить проезд немедленно, что не может не радовать. Но самое невероятное для меня как жительницы Уфы - это то, что в некоторых троллейбусах есть бесплатный Wi-Fi.

Прожив уже два месяца в Казани, могу сказать, что пока столицей Татарстана не разочарована. Больше всего вызывают уважение любовь жителей к своему городу, его традициям, языку, осознание себя носителями необычайно богатой национальной культуры. Не устаю удивляться тому, как много у вас мемориальных табличек на домах, где жили известные писатели, поэты, актеры, герои войны.

Больше всего запомнился памятник Шурале у Татарского театра им. Г.Камала. Думаю, каждому, кто воспитывался на татарских сказках, рассказывали в детстве про лешего, который мог защекотать до смерти заплутавшего путника. Лично для меня этот памятник - своеобразная связь с моими бабушкой и дедушкой. Именно они в детстве познакомили меня с творчеством татарских писателей, в числе которых был и Габдулла Тукай.

Конечно, как бы хорошо не было в Казани, домой нам, первокурсникам, хочется ужасно! Местами все города похожи друг на друга, поэтому и я частенько ловлю себя на мысли, что какими-то домами и дорогами Казань схожа с моей родной Уфой. И стараюсь бывать в этих местах как можно чаще.