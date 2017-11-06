Жить нужно так, чтобы было приятно, а чтобы было приятно, делать нужно только то, что хочется, а чего не хочется - не делать!

В этом абсолютно уверен известный российский психолог с 30-летним стажем Михаил Лабковский, ведущий программы «Взрослым о взрослых» на радиостанции «Серебряный дождь», участник программы «Правила жизни» на телеканале «Культура», автор книги-бестселлера «Хочу и буду». В эксклюзивном интервью корреспонденту «Казанских ведомостей» он поделился своими советами о том, как научиться этим правилам и облегчить общение с вами вашим близким.

- Михаил, газета «Казанские ведомости» - издание для всей семьи и неизменно поддерживает традиции крепкого союза взаимно любящих и уважающих друг друга людей. Поэтому первый вопрос от наших читателей: «Какова ваша формула семейного счастья? Есть ли она?»

- Конечно есть. Счастье в семье - это здоровая, стабильная, предсказуемая психика супругов и больше ничего.

- А как же любовь?

- А там уже и любовь.

- Что делать, если пришло разочарование в браке: развестись, притираться, терпеть?

- Терпеть не надо, притираться можно - если есть обоюдное желание сохранить семью. Если такого желания нет или это не получается, то лучше разойтись.

- Как сохранить брак?

- Это абстрактная формулировка: когда стоит - когда не стоит сохранять брак. Все зависит от обстоятельств, почему это происходит и почему его нужно сохранять.

- Можно и нужно ли в случае смерти супруга, не важно, в каком возрасте, повторно выходить замуж или жениться? Ведь он, первый супруг, всегда будет незримо находиться с тобой.

- Насчет нужно - не знаю, но что можно - конечно! Например, в России всегда существовала традиция повторного брака, когда в случае смерти супруга выходили замуж за родственников мужа.

- А тот первый супруг, ушедший навсегда, не будет ли он незримо присутствовать в следующей семье? Не возникнет ли чувства измены или вины перед ним?

- Нет. Вообще надо вначале разобраться внутри себя: либо продолжаете мысленно жить с ушедшим супругом, либо живете дальше и другой жизнью. Если готовы к этой новой жизни, то только после этого решения можно подумать о следующем браке, так что все зависит от вас. Конечно, речь не идет о случае, как в драме Шекспира «Гамлет»: еще не успел остыть труп отца Гамлета, а его мать уже «замутила» с дядей принца королем Клавдием.

- Дети - это «наше все», «наше будущее» или стоит подумать о себе уже на каком-то этапе? Как выстроить жизнь в отношениях с детьми, не ущемляя своих интересов? Или нужно ждать, пока они вырастут?

- О себе нужно думать всегда. До родов, во время родов и после выхода из роддома. Потому что жить нужно не ради кого-то, а жить своей жизнью. Своей жизнью, в которой появляется дополнительное счастье-радость, называемое дети.

- А если мать не чувствует себя счастливой, все время ощущает себя уставшей, это сказывается пагубно на ребенке?

- Это очень плохо для ребенка. Скорей всего, у матери послеродовая депрессия, ей нужно обратиться к неврологу. Как правило, хороший невролог помогает справиться с этой проблемой.

- Можно ли сказать, что сейчас появилось целое поколение 30 - 40-летних инфантильных мужчин, которым хорошо жить с мамой, особенно на ее пенсию? Как поступить матери в такой ситуации?

- Всегда были такие мужчины, такой тип будет существовать и дальше, в народе их прозвали маменькиными сынками. Конечно, нужно воспитывать нормальных детей с детства, это уже потом они становятся инфантильными мужчинами. А сначала они дети, у которых уже есть проблема с мамой. Это гиперответственная мама, тревожная, мать, которая тебя никогда не отпускает от себя, что приводит к инфантилизму выросших детей.

Когда ребенок достиг совершеннолетия, мама должна принять твердое решение: отпустить его на волю и перестать кормить. Отпустить, не когда ему уже сорок и вы продолжаете тратить на него свою пенсию, а когда ему исполнилось 18 и вы отправили его на работу.

- А «ребенок» не хочет уходить...

- Есть хороший анекдот на эту тему. «Звонок по телефону: «Мам, я в магазине. Что купить?» - «Купи себе квартиру, дебил, и съезжай уже, ты взрослый».

- Если он все же не съезжает, выписывать из квартиры?

- Да, менять насильственно квартиру. Все решаемо - квартиры меняют, люди разъезжаются. Пора сказать сыну: купи себе квартиру, признайся, что ты взрослый.

- Как научить держать себя в руках? Особенно при неожиданных обстоятельствах, получении какого-то шокирующего известия (о близких, в делах и других случаях).

- Не думаю, что нужно держать себя в руках. Потому что для человека гораздо здоровее, когда он проявляет свои реальные эмоции, которые испытывает в этот момент.

- Но так можно напугать детей, которые находятся в это время рядом.

- Если рядом ребенок, то, чтобы его не испугать, быстро уйдите в соседнюю комнату, буквально отпрыгните туда. Помашите там руками, побейтесь головой об стену, но так, чтобы ребенок всего этого не увидел, успокойтесь и вернитесь к нему с улыбкой.

- Как вести себя с хамами? Есть множество советов на этот счет: посчитать до десяти, набрать воздуха и помолчать, читать мысленно стихи, поставить мысленно стеклянную стену. Но, как правило, времени на это нет. Ваш рецепт?

- На хамов вообще лучше не реагировать, потому что у них есть такая потребность - заводить других. Они же не просто хамят, они пытаются вас провоцировать и ждут вашей реакции, потому что это их стихия. Если вы молчите, они очень быстро затухают, так как нет зрителя.

- Вы согласны с мнением, что психологи могут все объяснить, но ничего не могут изменить?

- Нет, не согласен. Как раз наоборот: они не все могут объяснить, но многое могут изменить.

- Придет ли Россия к западной модели, когда у жителя и нашей страны будет свой психоаналитик?

- Не думаю. Еще в XIX веке, и мы это проходили в школе, российское общество разделилось на славянофилов и западников. Между ними происходит постоянный спор, «бодание» - по какому направлению развития должна идти Россия: западному или своему собственному? Как показывает история, в России всегда побеждает антизападная модель, без вариантов.

- Следуете ли вы сами предложенным собеседнику советам? Помогают ли они вам?

- Да, конечно. Я живу теми же идеями и тем же опытом, которые помогают мне самому и могут помочь другим людям в решении уже их проблем.