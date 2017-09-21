По традиции с наступлением отопительного сезона у населения возникает масса вопросов о надлежащем предоставлении коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном или жилом доме.



Не секрет, что для поддержания должной температуры в наших квартирах работает целая индустрия предприятий сферы ЖКХ. На самые распространенные вопросы недовольных потребителей отвечают специалисты консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

Согласно пункту 4 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (далее - Правила), под отоплением понимается подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха.

Надлежащее предоставление услуги по отоплению жилого помещения означает обеспечение в жилом помещении, отапливаемом по присоединенной сети, температуры воздуха не ниже нормативной температуры воздуха, указанной в пункте 15 приложения №1 к Правилам. Так, в жилых помещениях температура воздуха должна быть не ниже +18°С, в угловых комнатах +20°С.

Ночью холоднее, чем днем

Однако допускаются и отклонения качества коммунальной услуги по отоплению, например, допустимое превышение нормативной температуры может составлять не более 4°C, допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00) - не более 3°C. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00) не допускается.

Как изменить температуру

Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м, и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов.

«За окном холодно, а отопление не включили..»

Услуга по отоплению предоставляется в течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного воздуха. В домах, где тепловая энергия подается по сети централизованного теплоснабжения, отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8°С, а конец отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8°С в течение пяти суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за последним днем указанного периода.

Если при отсутствии централизованного теплоснабжения предоставление коммунальной услуги по отоплению осуществляется с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, то даты начала и окончания отопительного периода устанавливаются решением собственников помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов. В случае непринятия собственниками такого решения отопительный период начинается и заканчивается в установленные уполномоченным органом сроки начала и окончания отопительного периода при подаче тепловой энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

Допустимы ли перерывы в отоплении?

Предоставление коммунальной услуги по отоплению потребителю осуществляется круглосуточно в течение отопительного периода, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении №1 к Правилам.

При этом допустимая продолжительность перерыва отопления составляет:

- не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца отопительного периода;

- не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от +12°С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 приложения №1 к Правилам;

- не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от +10 до +12°С;

- не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от +8 до +10°С.