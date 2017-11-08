Когда же будет восстановлена справедливость и появится статус «дети войны»? Этот вопрос обсуждался на минувшей неделе в Казани на встрече членов Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов и Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике с руководителями общественных ветеранских организаций Татарстана.



В Отделении Пенсионного фонда РФ в РТ состоялся круглый стол, где ветераны обсуждали много важных проблем современного общества, одна из них - признание на государственном уровне статуса «дети войны». Этот вопрос волнует очень многих россиян, и председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подробно разъяснил ситуацию:

- Сейчас в нашем комитете на рассмотрении находятся две инициативы по вопросу социальной поддержки «детей войны». Безусловно, принятие закона о «детях войны» - это восстановление справедливости по отношению к тем, кто в детские годы испытал все трудности и лишения военного времени. И во многих субъектах Российской Федерации этот статус определен на региональном уровне, определены конкретные меры социальной поддержки. Но если человек, относящий к этой льготной категории, переезжает в другой регион, где эти правовые нормы не действуют, он этот статус теряет. Чтобы избежать таких ситуаций, Татарстан предложил закрепить статус «дети войны» на всей территории России.

Но при принятии любого законопроекта требуется его финансово-экономическое обоснование, а также расчет сумм, необходимых для его реализации, указание источника финансирования. Здесь возникают большие проблемы.

Другой дискуссионный вопрос: кого считать детьми войны? Кто-то в военные годы ребенком жил на оккупированной немцами территории, кто-то наравне со взрослыми работал на заводах, полях, а кто-то жил в глубоком тылу… У всех ситуация разная.

К тому же в разных регионах совершенно разный характер определения категории «дети войны» начиная с возрастных границ. Если в 1941 году человеку было 17 лет, он «ребенок войны» или взрослый? А если родился 10 мая 1945 года, уже не «ребенок войны»? Здесь тоже много вопросов. И реализация такого закона на практике может привести к социальной напряженности в обществе.

Но необходимо сказать, что большинство тех, кто претендует на звание «дети войны», получают льготы и меры социальной поддержки как ветераны труда, инвалиды или по другим основаниям. Для многих из них важны не дополнительные льготы. Им важен сам статус «дети войны». Можно было бы на федеральном уровне такой статус определить, а регионам дать право самостоятельно назначать меры социальной поддержки.

Также Ярослав Нилов рассказал, что в данный момент на рассмотрении в Госдуме РФ находится законодательная инициатива, связанная с упрощением процедуры получения гражданства Российской Федерации участниками Великой Отечественной войны. Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов эту инициативу поддержал. Сейчас идет непростой процесс согласования, потому что, если норма вступит в силу, государство берет на себя дополнительные социальные обязательства.

- Мы не можем безответственно брать на себя социальные обязательства, на которые потом не будет выделено финансирование, и норма просто не будет работать. А просчитать примерную стоимость этих обязательств оказалось сложно, потому что пока не понятно, сколько ветеранов будут претендовать на то, чтобы стать гражданином РФ. Но работа в этом направлении идет, - подчеркнул Ярослав Нилов.