В казанских школьных столовых порции старшеклассников станут больше, а цена горячих завтрака и обеда вырастет. С 7 ноября в столице Татарстана введен дифференцированный рацион питания для учащихся разного возраста. Об этом на встрече с журналистами сообщила директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьева.



Местом проведения пресс-конференции был выбран лицей №78. Организаторы встречи намеренно пошли на этот шаг, чтобы показать капитально отремонтированную столовую, которую сейчас преобразовали в школьный ресторан, а заодно провести дегустацию новых блюд.

- Дифференцированный рацион питания - это требование Роспотребнадзора, - объяснила нововведение Гузель Ананьева. - До последнего времени для учащихся младших и старших классов порции были одинакового веса. Исследования показали, что современное поколение перегоняет по своим параметрам прежнее. За последнее десятилетие подростки стали выше в среднем на 5 - 8 сантиметров и тяжелее - вес увеличился с 38 килограммов до 46. И понятно, что парень ростом под 170 сантиметров и весом 45 килограммов не наедается порцией, которая предназначена для первоклассника. Отныне объем порций основных блюд для старшеклассников увеличится на 25 процентов. Тарелка супа будет не 150 граммов, как раньше, а 200. В нем будут не фрикадельки, а мясо кусочками. Больше станет салата - его теперь старшеклассникам будут давать по 100 граммов вместо 80 прежних.

Порции школьников младших классов останутся прежними, но разнообразней станет меню: увеличится ассортимент фруктов. Детям будут предлагать на завтрак и обед мандарины, бананы, апельсины. Расширится и перечень овощей. Если в прежнем меню были только огурцы, помидоры, картофель, морковь, лук, свекла, то сейчас к ним добавят болгарский перец, кабачки, пекинскую капусту.

- Для нас была и остается проблема накормить детей рыбой, - говорит Гузель Ананьева. - Минтай сравнительно недорогой, но ребята отказываются его есть. Уж в каком только виде его наши повара не готовят: запекают в фольге с овощами и рисом, делают рыбный киш и другие блюда! Дети и их родители просят, к примеру, горбушу, хек, треску. Но если переходить на эти сорта, то цена блюда, хоть не намного, но увеличится. На родительских собраниях мы обсуждали этот вопрос, и родители заявили, что готовы платить, но только пусть дети едят.

Несомненно, увеличение порций, а также включение в меню новых продуктов влечет за собой удорожание. С 7 ноября стоимость школьного питания для младших классов с 58 рублей возрастает до 62 рублей за одноразовое питание, двухразовое дорожает с 80 до 88 рублей. Для учащихся 5 - 11-х классов обед и завтрак становятся дороже на 7 рублей - с 58 до 65 рублей.

- Казань в отличие от многих городов России и Татарстана полтора года не повышала стоимость школьного питания, - говорит директор департамента. - За это время продукты питания подорожали на 11 процентов, а это яйца, масло сливочное, яблоки, минтай и прочее. Благодаря фиксированным ценам по ранее заключенным договорам на поставку продуктов департаменту удавалось держать стоимость на одном уровне. Но если следовать требованиям Роспотребнадзора, удорожания не избежать. По требованиям СанПиН обед школьника обойдется в 159 рублей. Нам удается все-таки держаться на позиции 65 рублей. И повторюсь, благодаря долгосрочным договорам с проверенными поставщиками, большая часть которых из Татарстана. Мясо, молочные продукты, сыпучие продукты, часть овощей и фруктов, которые закупаем в республике, обходятся на 30 процентов дешевле, чем на рынке.

Чтобы подтвердить свои слова, Гузель Ананьева рассказала об эксперименте, который провели сотрудники департамента. Они закупили в ближайшем сетевом магазине необходимый для обеда набор продуктов, и он оказался примерно на 15 процентов дороже, чем у поставщиков департамента.

Дегустация блюд, которые предлагают в школьных ресторанах, - самая приятная часть подобных встреч. По внешнему виду, вкусовым качествам, оформлению салатов, разнообразию кондитерских вкусностей (пирожных, кексов и прочего) это действительно сравнимо с ресторанным питанием. Судите сами - угощались мы в этот день лазаньей, рыбой в фольге, куриными котлетками, мясным пловом, овощным рагу и многими другими блюдами. К чаю нам предложили несколько сортов кекса и пирожные.

Все блюда приготовлены поварами департамента питания и привезены в ресторан лицея в металлических боксах. Это и есть система питания «ланч-бокс». Все испеченное и сваренное на кухне департамента охлаждается до температуры 4 градуса в той же таре, что и готовилось. Затем доставляется в школьный ресторан, где повара разогревают блюда (опять-таки не перекладывая из металлических боксов) до температуры 60 градусов.