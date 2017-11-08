В Казани в преддверии Дня вторичной переработки установлено 30 контейнеров для сбора отработанных батареек. Контейнеры установлены в органах исполнительной власти, крупных торговых центрах и высших учебных заведениях столицы.

Специализированные урны для сбора отработанных батареек размещены:

в Госсовете РТ (пл. Свободы, 1), Министерстве земельных и имущественных отношений РТ (ул. Вишневского, 26), Министерстве лесного хозяйства РТ (пр. Ямашева, 37а), Министерстве образования и науки РТ (ул. Кремлевская, 9), Министерстве промышленности и торговли РТ (ул. Островского, 4), Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (ул. Кремлевская, 13), Министерстве экономики РТ (3 контейнера, ул. Московская, 55), Управлении Федеральной службы в сфере природопользования по РТ (ул. Вишневского, 26а), комитете ЖКХ города Казани (ул. Кремлевская, 11), Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ (3 контейнера, ул. Кремлевская, 18), Казанском государственном энергетическом университете (ул. Красносельская, 51), торговом комплексе «Савиново» (пр. Ямашева, 93), ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56), ГТРК «Корстон» (ул. Ершова, 1а), ТЦ «ГоркиПарк» (ул. Р.Зорге, 11б), ТЦ «Порт» (Оренбургский тракт, 158а), ТРЦ «Франт» (ул. Фучика, 90), ТЦ «Проспект» (пр. Победы, 50а), ТРЦ «Южный» (пр. Победы, 91), гипермаркете Selgros Cash&Carry (Мамадышский тракт, 32), гипермаркете Мetro Cash&Carry (ул. Вахитова, 4), магазинах «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбургский тракт, 174), супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71а, Оренбургский тракт, 22а, ул. Павлюхина, 57).

Проект по установке контейнеров для сбора отработанных химических источников тока (батареек) и их последующей утилизации реализован Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Сбор проводится с целью сокращения попадания опасных отходов на полигоны твердых бытовых отходов. Он будет состоять из нескольких этапов: организация сбора, накопления, транспортирования и утилизация отработанных батареек, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Всемирный день вторичной переработки отмечается ежегодно 15 ноября. Главная цель - привлечь внимание общественности к теме рециклинга. Задачи вторичной обработки - решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.