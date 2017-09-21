Площадки бытового мусора завалены старой мебелью. Что только не увидишь здесь - диваны, кресла, столы, стулья... А ведь всем этим вещам можно дать вторую жизнь, стоит только найти опытного мастера.



Антиквариат

Знакомая купила квартиру в доме с историей - «сталинку» на улице Декабристов. Вместе с квадратными метрами ей достался гарнитур из дуба: столовый буфет, два кресла с выгнутыми спинками и чайный столик. Внимательно приглядевшись, нашла клеймо мастера и год изготовления - 1916. Выкидывать такой антиквариат не решилась, а стала искать профессионального реставратора.

- Реставрация деревянной и мягкой мебели - процесс трудоемкий, сложный, не терпящий спешки и суеты, - говорит реставратор ООО «Ансат» Рашид Хасаншин. - Особенно если материал старинный, ему 100 и более лет. В таких случаях реставрация проходит в несколько этапов.

По словам Рашида Хасаншина, для начала мастер проводит первоначальный анализ, тщательно изучает все мельчайшие детали предмета и в соответствии с действиями тех, кто изготавливал его, выбирает оптимальный метод ремонта. Эта работа задает тон всей реставрации. Именно от нее зависит правильность выбора материалов. При этом оценивают качество и тип дерева, целостность конструкции, степень повреждения покрытия и другое.

Второй этап - грамотное планирование реставрационных действий. И третий - непосредственно сама реставрация. Работа эта насколько интересная, настолько и ответственная, требующая от мастера бережного отношения к предмету. Ее может выполнить только высококвалифицированный специалист с большим опытом и специальным образованием.

Многие владельцы старинной мебели опасаются перевозить ее в мастерскую. Если это незначительные, мелкие детали, можно и дома провести работы, но все-таки рекомендую доставить в реставрационную мастерскую.

Восстановление мебели, особенно старинной, - процесс длительный. Это кропотливая ручная работа над изделием, которое можно отнести к настоящему произведению искусства. Рес­таврация - это когда снимается старый слой мебельного лака и наносится специальный лакирующий состав - можно проводить только в мастерских.

Помимо этого, мебель для реставрации аккуратно разбирается по частям, циклевкой убираются загрязнения, старая краска и так далее. Резные или неровные части покрытия замывают. Затем очередь починки сломанных элементов конструкции, устранение царапин и сколов. При сильном повреждении требуется дополнительное укрепление, только после этого может начинаться сборка. Завершающим действием является нанесение лака.

- Чаще всего к услугам реставратора-антиквара обращаются люди, получившие в наследство старинную мебель или предмет интерьера, - говорит руководитель мастерской по реставрации и изготовлению деревянной мебели «Добрый жук» Сергей Загнойко. - А также ценители прекрасной старины. Мебель, изготовленная в 19 - 20 веках, сейчас на пике моды, она очень дорога как в эстетическом плане, так и по стоимости. Реставраторы - это те люди, которые помогают бережно сохранить это прекрасное. Нередко обращаются по ремонту и перекраске современной мебели, такой как столы, стулья, нанесению патины и т.д.

И напоследок о цене. Надо быть готовым к тому, что стоимость работы может быть выше, чем цена за обычную современную мебель. Стоимость за каждое изделие рассчитывается индивидуально, так как ни одно антикварное изделие не повторяет другое.

Мягкая мебель

Стандартная ситуация - сделали хороший ремонт, а диваны и кресла не вписываются в цветовую гамму обновленных стен. Или мебель немного рассохлась, появились потертости на обивке. Выкидывать жалко, и лучше всего обратиться в реставрационную мастерскую.

Перетяжка мягкой мебели - это самый доступный и экономный способ обновить домашний интерьер: диваны, кресла, кухонные уголки. Причем не обязательно вывозить их в мастерские. Специалист приедет к вам на дом, сделает все необходимые замеры, вы вместе выберете материал, и вся работа будет сделана на ваших глазах.

Перетяжка - это не только смена обивки. При этом восстанавливаются поврежденные детали деревянного каркаса, перетягиваются ремни, заменяются пружины, иногда меняют объем и материал наполнителя или обивки, а следовательно, меняется мягкость и упругость. По желанию клиента мастер может выполнить дополнительные элементы декора, поэкспериментировать с кожей и тканями.

Для перетяжки чаще всего выбирают микрофибру, гобелен, искусственную замшу, экокожу. Можно, конечно, и натуральную кожу заказать, но стоимость работы будет высокой - от 60 тысяч рублей и выше в зависимости от сложности работы, размера мебели. Обычно цены на перетяжку стандартного трехместного дивана - от 5 тысяч рублей.

При желании можно из разномастной мебели собрать один мебельный ансамбль. Для этого берется одна ткань на все предметы, одни декоративные элементы и воплощается единая дизайнерская идея. Готовый комплект будет дешевле магазинного. К примеру, стоимость перетяжки мягкого стула - от 350 рублей, кресла - от 2 тысяч. И самое главное, аналога вы не встретите нигде, предмет будет у вас в единственном экземпляре.

Кухня

Обновить можно и кухонную мебель. Чаще всего меняют фасады, столешницы. Современные материалы - это ламинированная ДСП (древесно-стружечная плита - плита из древесной стружки, спрессованной и скрепленной с помощью искусственных смол), МДФ, стекло, пластик, фанера и даже металл.

ЛДСП - самый экономичный вариант, поэтому она пользуется спросом у большинства клиентов. Но фасады из МДФ, у которых в составе нет формальдегидных смол, более экологичные и безопасные. Для отделки, а также чтобы предохранить от сколов, царапин, используют шпон, пластик и пленку ПВХ.

Новое направление в кухонных фасадах - это покраска эмалью и покрытие акрилом. Можно выбрать любой цвет. Смотрятся такие изделия ярко, стильно, к тому же моются легко. Акриловые фасады блестят и отличаются глубиной цвета. Стоимость каждого материала своя. Цена на одну фасадную деталь - от 140 рублей.

Для столешницы сейчас предпочитают использовать листовой акриловый камень. Этот материал легкий, приятный на ощупь, можно подобрать любой цвет. Еще один плюс - можно сделать в одной цветовой гамме кухонную столешницу, мойку и подоконник. Стоимость - от 5 тысяч рублей за квадратный метр.