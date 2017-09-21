На рынке поинтересовалась у продавца, творог или творожный продукт я покупаю. В ответ услышала, что все документы хранятся на базе… Правильно ли это, когда продавец отказывается предъявить сертификат на продукцию?

Валентина Федоровна



На вопрос читательницы специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ дали несколько пояснений. Во-первых, они не рекомендовали покупать молочные продукты у случайных продавцов, а осуществлять покупку только на специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции. При выборе продукта рекомендуется всегда обращать внимание на целостность упаковки. Если она нарушена, товар покупать нельзя.

Кроме того, специалисты дали следующие советы при покупке молочной продукции.

1. Внимательно изучайте информацию о продукте, так как состав продукта не всегда соответствует его наименованию. Учитывайте, что йогурт и йогуртный продукт, творог и творожный продукт, сыр и сырный продукт - это разная по качеству и составу молочная продукция.

2. Внимательно осмотрите внешний вид продукта: если увидите плесневение, скисание, брожение, ослизнение, заветренность, верните товар продавцу.

3. Прежде чем купить молочный продукт, проверяйте дату изготовления и срок годности.

4. Не покупайте молоко, творог, сыры, если они хранились без охлаждения.

5. Не приобретайте продукт, если информация о товаре нечитаема или нанесена слишком мелким шрифтом.

Если же у вас возникли сомнения в качестве и безопасности молочной продукции, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям. Такими документами являются декларация или сертификат о соответствии товара, содержащиеся в виде сведений в товарно-сопроводительной документации (транспортной накладной) по каждому наименованию товара с указанием их регистрационных номеров, сроков действий, сведений об органах, их выдавших или зарегистрировавших. При наличии данных о реквизитах сертификата или декларации их достоверность и подлинность можно проверить на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

Потребителям нужно иметь в виду: все претензии по поводу недостатков молочной продукции предъявляются только в течение срока годности. Если купили некачественный товар, вы вправе потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества, либо потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, либо потребовать возврата уплаченной за товар суммы, то есть отказаться от исполнения договора купли-продажи. При этом продавец не имеет права удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери товарного вида продукта или других подобных обстоятельств.