Очередное рабочее совещание провел мэр Казани Ильсур Метшин на территории «Салават Купере». В нем приняли участие и около трех десятков жителей района. Мэр рассказал новоселам о решениях, принятых по результатам их первой встречи. Так, в короткие сроки здесь было организовано уличное освещение во дворах новостроек по улицам Зилантовская, Нурихана Фаттаха, Айрата Арсланова и пр. Заречье.



Во время посещения мэром «Салават Купере» в середине октября жители района подняли вопросы транспортной доступности микрорайона, отсутствия уличного освещения, детской поликлиники и аптеки, сообщает kzn,ru. Сейчас в «Салават Купере» сдано и заселено 11 домов. Всего в рамках первой очереди в жилом комплексе строят четыре квартала, которые включают в себя 22 дома.

В минувший вторник градоначальник сообщил собравшимся жителям о ряде уже принятых решений. В частности, городские власти договорились с ГЖФ о помещении для детской поликлиники. По предварительной договоренности, она будет располагаться на пр. Заречье, 28. Откроется предположительно в следующем году. А пока будут пущены несколько автобусов малой вместимости до поликлиники в Юдино.

По словам Ильсура Метшина, на сегодняшний день городские власти вместе с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ рассматривают возможность расширения улиц Осиновская и Н.Фаттаха. Кроме того, ведется обсуждение перспектив строительства дороги-дублера, ведущей к «Салават Купере» от улицы Тэцевской. Соответствующее обращение направлено на имя Президента РТ. На данный момент определена предварительная стоимость работ - 120 млн рублей. «Надеемся, что на следующий год решение будет», - отметил градоначальник.

После капитальной реконструкции данной дороги появится возможность продлить до «Салават Купере» автобусный маршрут №62, сообщил присутствовавший на встрече председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Пока пустить по ней автобус не позволяют требования безопасности ГИБДД - необходимо, в частности, сделать освещение, установить остановочные павильоны и сделать остановочные карманы.

«Вы обратились, мы решение приняли, постановление исполкома подписано. 62-й маршрут есть, но продлить его без разрешения ГИБДД уже не в нашей власти. Но я хочу сказать, что мы вас не просто слышим, решения уже приняты», - отметил Ильсур Метшин, подчеркнув, что следующий этап благоустройства предполагает строительство дороги с освещением.

Местные жители обратились к мэру с альтернативным решением, которое, по их мнению, помогло бы разгрузить транспортный поток на время строительства дороги-дублера. Параллельно Осиновской проходит дорога по улице Наиля Юсупова, которую и предлагают соединить с Хибинской. В поселке получится еще один выезд и въезд, что поможет разгрузить улицу Осиновскую. Глава города пообещал проанализировать этот вариант.

Жители поселка также подняли тему безопасности в микрорайоне, отметив, что тут необходим свой полицейский участок. Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов сообщил, отдельный опорный пункт появится в микрорайоне в начале следующего года. Пока для дежурства направляется отдел охраны общественного порядка.

Нужны в «Салават Купере» МФЦ, почтовое отделение и парковки. Мэр обещал, что каждый вопрос будет проработан, жители узнают обо всех принятых решениях.