В очередном матче Кубка Европы казанский УНИКС встречался с командой из Турина «Ауксилиум» и одержал победу – 101:93 (28:24, 31:21, 27:24, 15:24).

Матч для казанцев был непростым – туринцы лидируют в группе, а вот волжане после двух поражений кряду откатились на четвертое место.

Но на конкретный матч Прифтис настроил команду предельно жестко. И если в первой четверти гости старались ни в чем не уступать хозяевам, то вот во втором отрезке игры уже начало вырисовываться преимущество УНИКСа при игре в защите – 59:45 к большому перерыву. Закрыт был звездный игрок туринцев Саша Вуячич, а вот казанцы в атаке играли разнообразно, и неясно было, от кого ожидать опасности.

В третьей четверти гости попытались не без помощи судей сократить отставание, но четверть осталась опять за УНИКСом, а разница в счете опять «подросла» – 86:69.

Четвертую четверть УНИКС уже откровенно доигрывал, но «свои» 100 очков набрал – 101:93. Благодаря этой победе казанцы поднялись на второе место в группе, обойдя как раз туринцев.