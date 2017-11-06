Общая длина улиц составляет 44 км.

Ремонтные работы планируется выполнить в 2018 году. Такое заявление сделал начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиль Киямов во время общественного обсуждения.

В частности, предполагается реконструкция ул. 40 лет Победы. Также будет отремонтирована ул. Хади Такташа в поселке ЗЯБ.

Планируется расширение ул. Машиностроительная.

Обновление коснется и ряда магистральных проспектов и улиц города: пр. Вахитова, пр. Автозаводский, пр. Дружбы Народов, ул. Королева, ул. Татарстан, ул. КАМАЗ-мастер, ул. Ш.Усманова, ул. Техническая.