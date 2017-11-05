Сегодня, 8 ноября, в детском саду №142 Казани торжественно открыли библиотеку «Радуга книг».

Это уже пятнадцатая библиотека, что появилась в дошкольных учреждениях Вахитовского района Казани с 2015 года.

Создание библиотек в дошкольных учреждениях два года назад было инициировано Союзом журналистов РТ в рамках акции «Читающий Татарстан».

Инициативу активно поддержали заведующие детсадов и родители дошколят, особенно в Вахитовском районе столицы РТ. Например, в детсаду №142 родители воспитанников настолько прониклись идеей создания библиотеки, что за короткое время принесли в книжный фонд более 200 экземпляров самых разнообразных книг, подарочных изданий, журналов, которые будут интересны не только детям, но и взрослым, рассказала его заведующая Оксана Юрьевна Охотина.

Книги разместили в отдельной комнате и теперь ребята всех групп могут полистать или почитать понравившуюся им книгу, взять домой для совместного чтения с родителями.

В качестве почетных гостей на торжественном открытии библиотеки присутствовали заместитель председателя Союза журналистов РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, начальник отдела образования Управления образования исполнительного комитета г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам Минзалия Закирова, методист ИМО ГМЦ в Приволжском и Вахитовском районах Казани Роза Василова, заведующие других детсадов и родители воспитанников.

По традиции, ребята показали музыкальное представление, а также удивили гостей знанием сказок и других детских произведений, а взрослые преподнесли в дар библиотеке книги.