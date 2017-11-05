По словам Энгеля Фаттахова, в случае сокращения учителям должны быть предложены иные педагогические должности или организована переподготовка.

В настоящее время основная задача – не допустить сокращения учителей татарского языка и литературы в середине учебного года. Об этом заявил сегодня на 33-м заседании Государственного совета РТ V созыва глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов.

«Вчера в школах республики началась вторая четверть, по требованию надзорных органов школы поменяли учебные планы. С изменением учебных планов меняется и учебная нагрузка учителей», – отметил министр образования и науки Татарстана.

По словам вице-премьера, на прошлой неделе с представителями каждого муниципального района в Минобрнауки РТ проведены индивидуальные собеседования. «Мы просим каждый муниципалитет, каждого директора максимально внимательно подойти к своим учителям. В случае сокращения им должны быть предложены иные педагогические должности, для части учителей будет организована переподготовка. В настоящее время, согласно данным муниципалитетов, под сокращение могут попасть примерно 220 учителей. Мы ежедневно работаем над снижением данной цифры», – подчеркнул он.

Э. Фаттахов заверил, что при уменьшении учебной нагрузки учителя два месяца продолжат получать назначенную им в начале учебного года заработную плату.

«Новые учебные планы влекут увеличение нагрузки на учителей русского языка», – заметил докладчик, добавив, что общая потребность в учителях русского языка составляет 219 человек.