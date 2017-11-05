8 ноября завершилась пассажирская навигация по Волге

Крайним в этом сезоне стал утренний рейс из Печищ в Казань.

Об этом информирует пресс-служба Минтранса РТ. Навигация в следующем сезоне начнется в апреле-мае. В этом году навигация началась 30 апреля.

Читайте нас в Telegram

Loading...