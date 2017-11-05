Парад нарядных образов, красоты и талантов состоялся в Казани.



В понедельник в ДК химиков прошел конкурс красоты и талантов «Супермодель-2017». В нем приняли участие 27 юных моделей в возрасте от 4 до 18 лет. Дети были разделены по четырем возрастным категориям и на две группы - дебютанты конкурса моделей и опытные покорители сцены. Основную часть конкурсантов составили в этом году дети младшей и средней группы.

По итогам предварительного отбора в финальный этап прошли 26 девочек и один юный джентльмен. Они продемонстрировали залу свои многогранные таланты и способности. Для всех участников организаторами была поставлена задача презентовать себя в трех выходах: стильно-спортивном, фантазийном и бальном. В ходе первого выхода участники появлялись на сцене под динамичную музыку, демонстрируя свои наряды в современном стиле или делая акцент на спортивных элементах.

Одним из самых зрелищных оказался фантазийный выход. На сцене появлялись феечки, роковые красавицы, девочки в русских, татарских и восточных костюмах. В бальном выходе строгие, но пышные платья дали возможность участницам представить себя в образе Золушки или принцессы.

В дополнительных конкурсах модели состязались по таким направлениям, как портфолио, фотоконкурс, видеоблогер, творческий номер. Семейный выход, ставший новшеством этого года, предполагал творческий подход со стороны всех членов семьи. Участники с родителями представляли спортивные, деловые образы, исполняли индийские танцы и немые скетчи.

- Наш конкурс направлен на единение семьи, популяризацию активного образа жизни. Велась работа с хореографами, и во флешмобе танцевали даже те, для кого это первый опыт. Мы все силы отдаем на раскрытие мечты и талантов детей, - сказала руководитель школы моделей центра искусств «Шарм» Алла Вахрамеева.

Своими впечатлениями поделилась участница Варвара Васянова:

- Я первый раз пробую свои силы в этом конкурсе. Вообще, любой девочке нравится, когда ее красят, наряжают, но волнение перед выходом на сцену выбивает из колеи. Сегодня я также участвую в семейном выходе. Сама атмосфера конкурса пугает и зачаровывает одновременно. Приятно видеть красивых людей вокруг, поднимается настроение.

Подведение итогов было доверено компетентному жюри. Оно распределило призы по всем номинациям, не обделив в том числе и единственного мальчика. Зрители получили возможность вручить приз своих симпатий, написав имена двух понравившихся конкурсантов на обратной стороне своих билетов. Победителям были вручены цветы, мягкие игрушки, дипломы, и конечно же они получили внимание аудитории.