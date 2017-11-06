Соответствующий указ о назначении подписан 8 ноября 2017 года.

«Указом Президента РТ от 8.11.2017 № УП-991 Муратов Марат Яшарович назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Республики Татарстан», - пишет "Татар-ифнорм".

Справка

Марат Муратов родом из Кировской области. В 1993 году окончил факультет журналистики Казанского государственного университета.

Награды

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006 г.), «За доблестный труд» (2008 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2010 г.), поощрен Благодарственным письмом Президента РТ.

Карьера

1983 – 1985 – служба в армии.

1986 – 1991 – оператор НПО «Союзнефтепромхим».

1991 – 1998 – директор по коммерческим вопросам газеты «Казанский телеграф», директор научно-производственной фирмы «Интерпромхим».

2003 – 2009 – генеральный директор Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа».

2009 – 2012 – глава Республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

2012 – 2013 – первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан.

С 2013 года – генеральный директор ООО УК «Просто молоко».

Кандидат юридических наук.