Перед домашним матчем Кубка Европы главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис так высказался о сопернике: «Определяющей для нас игрой станет матч против «Торино».

«Это крепкая и амбициозная команда с хорошим подбором иностранцев и опытных местных игроков. Мы должны быть сфокусированы, играть очень жестко и биться за победу», - отметил наставник УНИКСа. Вторит ему и центровой УНИКСа Мартиньш Мейерс: «Очень хорошая команда, ориентированная на атаку. Они быстро бегут. У большинства игроков высокое индивидуальное мастерство. Нам нужно помогать друг другу в защите. Мы должны выложиться, чтобы добыть победу в этом матче. Нельзя повторять прежних ошибок в концовке».