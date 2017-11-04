Межрегиональный реконструкторский фестиваль «Восток - Запад: Отечественные войны России» Национального музея РТ получил Гран-при финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».



В этом году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. В финал, который состоялся в Липецке, вышли 197 проектов из 48 регионов. За победу в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» боролись 14 проектов - реконструкции разных значимых исторических событий, военных сражений.

Фестиваль «Восток - Запад: Отечественные войны России» Национального музея РТ состоялся в августе, и проводился он второй раз. Участниками военно-исторического клуба «Витязь» Национального музея РТ были восстановлены, сыграны эпизоды Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Фестиваль стал обладателем Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, кроме того, он включен во всероссийский туристический каталог «Национальное событие года - 2018».

- Включение нашего фестиваля в каталог «Национальное событие года - 2018» - значимый факт. Каталог распространяется среди крупнейших туристических компаний, и мы надеемся, что интерес туристов к фестивалю будет возрастать, - рассказала заместитель генерального директора Национального музея РТ по развитию Маргарита Сафиуллина. - Фестиваль проходит во внутреннем дворе музея, но для масштабных реконструкций там площадь небольшая, зрителям и участникам во дворе становится уже тесно. В следующем году попробуем выйти за пределы музея и перенести фестивальное действие на улицы Казани. Если во дворе будет реконструкция военных баталий, то на улицах можно будет показать ожившие картинки мирной жизни нашего города тех лет.