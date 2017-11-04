На прошлой неделе в Казани проходил Kazan Tourism Forum 2017, на котором обсуждались главные проблемы и тенденции в сфере туризма. Российские и иностранные специалисты попытались разобраться, как сделать национальный парк привлекательным для туристов и какие сложности сейчас существуют у заповедников.

Зарубежный опыт: в Финляндию за природой

Своим опытом и мнением поделилась Туула Похъялайнен - проект-менеджер организации Parks &Wildlife Finland из Финляндии. Перед началом своего выступления Туула объявила, что ее презентация будет полностью на русском языке, и заранее извинилась за произношение. Однако получила шквал аплодисментов - Туула изъяснялась по-русски так, как не каждый русский излагает свои мысли вслух.

Рассказывая о Финляндии, спикер подчеркнула, что Финляндия - страна тысяч озер. И это действительно так: в Финляндии насчитывается примерно 190 тысяч озер.

- Финляндия - маленькая страна. Но на ее территории расположены 40 национальных и 19 природных парков. Природные парки чем-то напоминают российские заповедники. Служба, в которой я работаю, отвечает за благосостояние всех национальных парков страны, - отметила Туула. - В 2016 году в национальных парках Финляндии побывало 3 миллиона посетителей.

Туула рассказала о своем любимом национальном парке, который называется «Реповеси». Он основан сравнительно недавно - в 2003 году. Занимает небольшую площадь в 15 квадратных километров. В 2012 году «Реповеси» получил титул лучшего парка для активного отдыха Финляндии. По словам спикера, его посещаемость за последние 10 лет увеличилась втрое - с 50 тысяч человек в год до 150 тысяч.

- Во все национальные парки легко добраться на автомобиле. Единственной проблемой остается общественный транспорт. «Реповеси» находится в южной части страны, недалеко от границы с Россией. От ближайшего города до парка 45 километров. Не все хотят и не все могут приезжать на личных автомобилях. Но не так давно эта проблема стала решаться. В том самом городке, что неподалеку от парка, организовали ежедневное автобусное сообщение, - рассказала проект-менеджер.

Кстати, почти все подобные парки Финляндии семейные. Путешествовать по ним безопасно, что в первую очередь важно для туристов. В каждом таком парке обязательно есть места для разведения костров. Как пояснила Туула, финны очень боятся пожаров, поэтому стараются максимально правильно подходить к процессу разведения костров и выбору места для этого во избежание несчастных случаев.

Еще один приятный бонус таких национальных парков - бесплатный вход и конечно же уникальные пейзажи.

- Третий год подряд мы практикуем безотходный туризм. Очень дорого иметь емкости для мусора в национальных парках. Поэтому у нас их больше нет. Теперь существует даже негласное правило, которому следуют все туристы: «Что с собой везешь, то с собой и увезешь». Такая практика хорошо работает, чему мы рады, - рассказала Туула.

Иностранный специалист также добавила, что за счет маленькой территории парка «Реповеси» маршруты тоже получились удобными для путешествий - не более 5 километров. Пешеходная тропа начинается обычно сразу же от парковки или автобусной остановки. Проходит через подвесной мост, лесные массивы, озера. Проделать этот путь приезжают семьями - любуются красотами природы как взрослые, так и дети.

На территории таких парков свои точки развивают и предприниматели. Вместе с ними государственные учреждения, отвечающие за особо охраняемые территории, придерживаются принципов устойчивого природного туризма, что очень важно для сохранения природного облика территории.

Национальный парк и проблема притяжения туристов

Как сделать национальный парк привлекательным для туристов? Денис Деменко, исполнительный директор агентства «За_природу», выразил особое мнение, опираясь на опыт своей команды.

- За 7 лет работы мы успели поработать с 40 территориями, создав более 100 бизнес-проектов. Что мы делали? В первую очередь исследовали территорию, с которой приходилось работать, для дальнейшей разработки ее фирменного стиля. После этого занимались проектами по конкурсному развитию туристической инфраструктуры, - рассказал Денис Деменко.

Спикер привел примеры нескольких территорий, которые, на его взгляд, являются достаточно показательными в плане развития.

Так, первым в списке оказался Воронежский заповедник, а именно бобровый городок. Комплекс создан на базе экспериментального бобрового питомника, ведущего свою историю с 1932 года. Для посещения открыт бобровый питомник, а также интерактивный музей.

Вкратце также были упомянуты Байкальский и Кавказский заповедники, выделяющиеся экологическими тропами и хорошо оформленные с точки зрения единого стиля современными экспозициями.

Но, по мнению Дениса Деменко, все далеко не так хорошо, как кажется на первый взгляд, и существует ряд проблем. Динамичному развитию территорий зачастую мешает отсутствие системного подхода.

Также Денис Деменко отметил, что существует неоднозначное понимание того, что есть туризм на природной территории. По его словам, многие считают, если есть какая-то природная точка, до которой человек условно может добраться, то это уже туризм. Однако это не совсем так. Если соблюдать принципы устойчивого развития туризма (что является для заповедников одним из основных ограничений), то территория сталкивается с тем, что, даже имея сформировавшийся массовый поток, необходимо его контролировать и даже сокращать. А это не всегда выгодно. Хороший пример - Камчатка. Там уже сформировался постоянный поток туристов. Но в то же время территория не в состоянии сделать этот поток экологически направленным. На Камчатке есть только массовый турист.

Спикер привел цифры - статистику посещаемости заповедников России и США за прошлый год. Так, если в нашей стране заповедники посетили всего 8,8 млн человек, то в США эта цифра действительно зашкаливает - около 300 миллионов.

Денис Деменко подчеркнул:

- За каждой территорией должны лежать ценности, идея и история региона. Я хотел бы сделать комплимент Казани и Татарстану. То, что я вижу сейчас, - это огромный шаг вперед в развитии.

Нефтедобыча в заповеднике: кто виноват?

Сергей Сотников, автор проекта «Территория» и президент фонда «Единая география», рассказал о том, как человек способен наносить урон природе даже в заповедном месте.

- В основе любого бизнеса, как нас учат, лежит прибыль. Но со временем я понял, что в бизнесе важны ценности и именно они лежат в основе. Когда говорим о бизнесе на заповедных территориях, то надо понимать, что ценностные платформы этого бизнеса должны совпадать с ценностями особо охраняемых территорий. А главная ценность - это природа и экология. Наша забота - охранять эти территории, прежде всего от самих себя, для будущего поколения, - сказал Сергей Сотников.

Он представил фотографию, которая как нельзя лучше передает суть проблемы: на фоне лесного массива изображена рука Сергея, покрытая толстым слоем черной нефти.

- Однажды я решил снять фильм о Бузулукском боре. Я совершенно не знал на тот момент о ситуации внутри парка. Оказывается, одной крупной нефтяной компании под нефтедобычу было отдано 8 площадок, которые находятся прямо на территории национального парка. По приезде в парк я понял: нужно говорить не только о его красотах, но и о проблеме. К сожалению, борьба за справедливость пока не увенчалась успехом, - пояснил Сергей Сотников.

Дело в том, что эти нефтяные площадки открыты, скважины торчат по всей территории национального парка. Они протекают, вокруг ничего не растет, и стоит жуткий запах. По словам спикера, национальные парки и заповедники охраняются для населения, а государство не может являться владельцем таких территорий, ведь само название «национальный парк» говорит о многом.

Он подчеркнул, что в нашей стране нет ни одного департамента, связанного с особо охраняемыми территориями, заповедниками и национальными парками. Это, как считает Сергей Сотников, важнейшая причина того, почему Россия во многом отстает в развитии этого направления.

- Хочу сказать отдельное спасибо Татарстану, потому считаю, что Татарстан - это колыбель инноваций. И возможно, здесь в скором времени, после того как люди обратятся к ценностям природоохранной деятельности, появится агентство по особо охраняемым территориям. Это мечта многих руководителей национальных парков и заповедников. Мечта в этот год, Год экологии в России, не осуществилась. Посмотрим на следующий, - с надеждой в голосе завершил свое выступление спикер.