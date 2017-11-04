Наше общество стремительно стареет. С увеличением доли пожилых людей государственные программы по развитию и поддержке активного долголетия становятся все актуальнее.



Как продлить активность на склоне лет? Что делается на законодательном уровне, чтобы жизнь людей старшего поколения была более здоровой, обеспеченной, насыщенной? Насколько наши законы защищают интересы пожилых людей? Эти вопросы обсуждались в Казани на совместном заседании Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов и Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

Два дня пребывания большой команды депутатов в Казани были очень насыщенными. Они посетили госпиталь ветеранов войн, клуб в поселке Мирном, Международный колледж сервиса, увидели, как проходят лекции в университете третьего возраста, пообщались с пенсионерами, которые занимаются спортом в городских парках, встретились с руководителями общественных организаций в Отделении Пенсионного фонда РФ по РТ.

Как подчеркнули заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов и председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, Татарстан для проведения совместного заседания был выбран не случайно. Республика по социальным показателям находится на верхних позициях, и положительный опыт Татарстана в развитии социальных проектов будет интересен и полезен для других регионов России.

- К сожалению, российское общество стареет. За пять лет число пожилых жителей Татарстана увеличилось с 852 до 943 тысяч человек, или на 10 процентов. Особенно нас беспокоит, что стареет село, потому что именно сельская местность остается хранителем основных национальных ценностей, - отметил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, открывая заседание.

Председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова подробно рассказали о программе активного долголетия, которая реализуется в Татарстане.

- Сегодня 22 процента всех проживающих в мире людей - пожилые граждане, в России эта цифра выше - 25 процентов. По прогнозам к 2050 году она составит 28 процентов. В Татарстане граждан пожилого возраста 943,1 тысячи человек, это 24,3 процента от численности населения республики, - рассказала Эльмира Зарипова. - Важную роль в поддержке людей третьего возраста играет общероссийская Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, которая была принята в 2016 году. Этот комплексный документ направлен на активное вовлечение пожилых в жизнь общества, обеспечение творческого долголетия, сохранение трудоспособности и занятости.

Активное долголетие диктует совершенно новые направления в работе. Что сегодня 55 лет для женщины и 60 лет для мужчины? Многие в этом возрасте полны энергии, жизни и готовы осваивать новые знания, новые профессии. Например, среди тех, кто вышел на пенсию, очень популярны кулинарные курсы, курсы подготовки экскурсоводов, IT-технологии, другие курсы. Мы с 2007 года обучаем пенсионеров компьютерной грамотности. За этот период с азами общения с компьютером, навыками пользования интернетом познакомились 82 тысячи татарстанцев пенсионного возраста. Сейчас на пенсию выходят люди, которые уверенно владеют компьютером, и для них разработаны новые курсы: графический дизайн, программирование. Многие пенсионеры учатся для себя, но многие не хотят сидеть дома и трудоустраиваются по специальностям, которые получили после выхода на пенсию. Также очень популярны и востребованы среди представителей третьего возраста образовательные программы по здоровому образу жизни.

На встрече депутатов с членами общественных ветеранских организаций было высказано немало интересных предложений. Председатель общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда,

Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы РТ Ильдус Мостюков рассказал, что многим пенсионерам не нравится, когда их называют пожилыми, и предложил переименовать День пожилых людей, который отмечается 1 октября, в День людей старшего поколения.

- В вашем предложении рациональное зерно есть, но честно могу сказать, что в переименовании Дня пожилых людей есть определенные сложности, связанные с международным законодательством. Дело в том, что «пожилой человек» - это термин ООН и масса документов Организации Объединенных Наций относится именно к людям пожилым, а не старшего поколения. И мы вынуждены были все-таки этот термин оставить, потому что это международные нормы, которые Россия обязана учитывать, - ответил первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

А председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по РТ Любовь Мишина обратила внимание на необходимость развития социального туризма.

- Активным пенсионерам очень хотелось бы путешествовать с внуками, чтобы увидеть замечательные памятники истории и культуры, знакомиться с историей своего края, историей России. В 1996 году в России был принят закон о туристической деятельности, там есть понятие «туризм социальный». Но вот уже 11-й год этому закону, а понятие «социальный туризм» так и остается просто понятием, - отметила Любовь Николаевна.

Михаил Тарасенко пояснил, что в эту осеннюю сессию в нижнюю палату парламента был внесен законопроект по социальному туризму, он принят в первом чтении. Сейчас идет работа над вторым чтением, и возможно, скоро пенсионеры смогут путешествовать на льготных условиях.