Гала-концертом республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом - Татарстан» отметили в Казани День народного единства. Мероприятие, прошедшее 4 ноября в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля, было посвящено также 25-летию Конституции Татарстана.



Всего в гала-концерте фестиваля «Наш дом - Татарстан» приняли участие более 900 человек, солисты и коллективы со всей республики, среди которых - представители более двух десятков народов. Все ансамбли и исполнители прошли жесткий отбор на муниципальном и зональном уровнях, который длился в течение сентября-октября этого года. На гала-концерте перед зрителями предстали лучшие из лучших.

В своем приветственном слове почетный гость мероприятия - Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин - напомнил, что более 400 лет назад россияне - люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий - объединили свои силы в борьбе за Отчизну: «Этот неоспоримый факт свидетельствует о том, что весь многонациональный российский народ выступает гарантом и опорой отечественной государственности. Идея согласия и единства народов нашей Родины важна и сегодня, она никогда не утратит своего патриотического и воспитательного значения. Только вместе мы способны защитить нашу страну, основанную на принципах демократии и социальной справедливости».

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в Татарстане уважаемы и дороги все местные народы и культуры. Для примера он привел пословицу «Какова земля, таковы и родники», сказав, что на татарстанской земле в мире и гармонии проживают представители 173 национальностей.

После вступительного слова глава парламента зачитал праздничное обращение Президента Татарстана Рустама Минниханова к гостям и участникам фестиваля. В нем, в частности, говорилось: «Именно в единстве народов заключаются сила многонациональной России и благополучие людей. Татарстан на сегодняшний день является опорным субъектом Российской Федерации, вносит весомый вклад в развитие нашей страны». Президент пожелал всем мира, согласия и благополучия.

Торжественная часть продолжилась вручением татарстанцам и организациям, внесшим достойный вклад в развитие республики в 2017 году, государственных наград и благодарственных писем.

Праздничный концерт открыл ансамбль «Казань» под руководством народной артистки Татарстана Чулпан Закировой. Артисты исполнили фрагмент из спектакля «Великий шелковый путь», премьера которого состоялась в апреле этого года. Затем песенно-танцевальный марафон подхватили коллективы из Менделеевска, Нижнекамска, Азнакаева, Мамадышского, Пестречинского и других районов республики, сообщает ИА «Татар-информ».

Республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом - Татарстан» впервые был проведен в 2012 году. За эти годы в нем приняли участие свыше 9 тысяч талантливых татарстанцев. Целью фестиваля является укрепление единства и духовное взаимообогащение народов, проживающих на территории республики.