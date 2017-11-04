В минувший понедельник татарстанцы отпраздновали одно из главных событий новейшей истории республики - 25-летний юбилей со дня подписания Конституции РТ.

Одной из площадок проведения торжественных мероприятий стала Кремлевская набережная, где собрались активные горожане и молодежь. По оценкам организаторов, акция собрала порядка двух тысяч человек. Вместе с ними там побывали и корреспонденты «КВ».

Несмотря на перенос места проведения концерта с улицы Баумана накануне праздника, народ стал стекаться к набережной задолго до начала события. На входе каждый желающий мог получить повязку цветов национального флага республики, а также открытку с текстом гимна Татарстана. Собственно, с его исполнения и началась торжественная часть события: собравшиеся исполнили гимн хором, причем как на татарском, так и на русском языках. После этого было зачитано официальное поздравление с Днем Конституции Президента РТ Рустама Минниханова.

Последовавший за этим концерт можно было смело назвать иллюстрацией к тому, как развивается современная татарская эстрада. Помимо традиционных народных песен звучали композиции в таких жанрах, как рок, рэп, шансон и даже ска. Перед гостями праздника выступили Зульфат Зиннуров, Радиф Кашапов, Зарина Вильданова, Оскар Юнусов с группой Gauga, Ильгиз Шайхразиев, Марина Карпова, а также финалистка известного детского вокального шоу Саида Мухаметзянова и удмуртский исполнитель Павел Александров.

Помимо развлекательной программы гостей праздника ждало интеллектуальное испытание. Собравшимся было предложено в викторине проверить свои знания по истории государственности Татарстана: даты принятия конституций ТАССР и РТ, количество изменений, которым подвергался главный государственный документ, и многое другое.

Ожидаемым, но оттого не менее ценным стало совместное исполнение песни «Туган тел» на стихи легендарного татарского поэта Габдуллы Тукая, давно ставшей неофициальным гимном Татарстана.

Горожане поделились своим мнением о празднике:

Масгут Зиннатуллович, пенсионер:- Для меня как свидетеля становления татарстанского суверенитета это большой праздник. Весь народ тогда объединился ради единой цели - подписания собственной Конституции, закрепления статуса татарского языка как государственного. Никак не мог пропустить такой концерт, радует количество собравшейся здесь молодежи.



Альбина, студентка:

- Я очень люблю татарскую эстраду, поэтому стараюсь не пропускать концерты. Признаться, слушая вопросы викторины, я поняла, что не знаю многого из истории Татарстана. Придется восполнить эти пробелы!