За 10 месяцев этого года в системе «Народный контроль» опубликовано более 43,5 тысячи заявок. Прирост к 2016 году составил 14 процентов. При этом доля решенных заявок по-прежнему высока - 75 процентов.



Об этом сообщила вчера уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская на брифинге в Кабинете министров, посвященном итогам работы системы «Народный контроль» за 10 месяцев.

Самыми популярными категориями в системе в этом году стали: «Благоустройство территории» (14598), «Содержание и ремонт муниципальных дорог» (10625), «Организация дорожного движения» (3790).

«Контроль за заявками осуществляем ежедневно», - сказала Сария Сабурская.

«К нам поступают обращения граждан, которые выражают недовольство в связи с тем, что несвоевременно закрывается заявка или длительное время находится в статусе «Запланировано», хотя срок истек. Нет также и своевременного переноса сроков - в системе не публикуются промежуточные ответы, нет должного информирования населения, какая работа проводится, исполком или ответственные исполнители не дают комментариев. И это вызывает справедливые нарекания со стороны граждан», - посетовала уполномоченный по правам человека в РТ. Она отметила, что те, кто нарушают сроки, привлекаются к ответственности.

В настоящее время в системе «Народный контроль» 62 категории. За каждой из них закреплено министерство или ведомство, которое занимается обработкой уведомлений, сообщает ИА «Татар-информ».

«Народный контроль» - это один из самых популярных сервисов «Открытого правительства» у жителей Татарстана. С его помощью решаются актуальные и социально значимые проблемы граждан, касающиеся социальной сферы, связи, бизнеса, экологии, дорог, автомобилей, благоустройства и инфраструктуры, жилищно-коммунальных услуг, сельского хозяйства. Государственная информационная система «Народный контроль» работает с апреля 2012 года.

Реализация сервиса позволила гражданам оперативно доносить информацию до власти без очередей и бумажных заявлений. Достаточно заполнить несложную форму на сайте и отправить сообщение. В первое время работы системы «Народный контроль» положительно решалось около 30 процентов заявок, на сегодняшний день - около 80 процентов.

Сария Сабурская отметила, что категория «Нарушение правил продажи алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции» в системе «Народный контроль» стала закрытой для посторонних. Это сделано для того, чтобы люди не боялись сообщать о фактах продажи нелегальной алкогольной продукции. К тому же, по словам спикера, продавцы нелегального алкоголя следят за этой системой и, обнаружив заявку, на какой-то период прекращают торговлю.

Сария Сабурская назвала районы, исполнительные комитеты которых провели большую работу в системе «Народный контроль» за 10 месяцев этого года.

В этот список попали исполкомы Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Агрызского, Арского, Актанышского, Бавлинского, Буинского, Верхнеуслонского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Чистопольского и Ютазинского районов. По словам Сарии Сабурской, при оценке деятельности прежде всего учитываются процент разрешенных вопросов и период рассмотрения заявки.