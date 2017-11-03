В Черемшане состоялась первая историко-краеведческая конференция «Историко-культурное наследие Черемшанского района и Юго-Восточного Татарстана: изучение, сохранение и использование».

Мероприятие было проведено в рамках подготовки 100-летия Татарской АССР (1920 - 2020 гг.) и проведения Года экологии и общественных пространств в РТ и Года экологии в РФ.

В работе конференции приняли участие более 160 человек: учителя истории, литературы и географии, работники культуры и библиотек, общественные деятели, краеведы из Черемшанского, Бугульминского, Альметьевского, Мензелинского и Лениногорского районов, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Чистополя, а также ученые-историки.

В рамках конференции была организована выставка археологических находок, выявленных Восточно-Татарстанским отрядом Золотоордынской комплексной историко-археологической экспедиции Института истории им. Ш.Марджани АН РТ и К(П)ФУ под руководством историка-археолога и востоковеда, председателя Совета общества краеведов РТ Альберта Бурханова.

В своем выступлении Альберт Бурханов отметил, что о глубокой и интересной истории района свидетельствуют остатки древних и средневековых стоянок и поселений, курганов, эпиграфические памятники на сельских кладбищах, а также объекты архитектуры и промышленности. Однако многие объекты истории и культуры исчезли в ходе строительных и земельных работ, другие требуют срочного проведения фундаментальных научно-исследовательских и охранно-спасательных работ.

- Сегодня важными задачами остаются фундаментальное научное изучение археологических и эпиграфических памятников, благоустройство территории старинных сельских кладбищ. Также очень важны изучение и сохранение объектов природы в бассейне рек Черемшан, Шешма, Степной Зай, Ик и их притоков, - подчеркнул Альберт Бурханов.

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ Михаил Черепанов выступил с докладом о судьбах уроженцев сел Черемшанского района, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, и вручил родственникам погибших фронтовиков и местному музею копии наградных листов, которые не успели получить герои-черемшанцы за свои подвиги.

В рамках конференции ее участники посетили исторические места Черемшанского района: остатки укреплений Черемшанской и Шешминской крепостей, а также ознакомились с экспозициями районного историко-краеведческого музея и мемориального центра в райцентре Черемшан.

Было решено в 2018 году провести в Черемшане более масштабную историко-краеведческую конференцию.