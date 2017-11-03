Общая сумма задолженностей алиментщиков в Татарстане составляет 3 млрд рублей, что на 600 миллионов меньше, чем в начале 2017 года.

О том, как судебные приставы борются со злостными неплательщиками, в ходе пресс-конференции рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Эльвира Лабашова.

В своем выступлении она посетовала, что, несмотря на сокращение суммы долгов, количество документов, поступающих приставам на исполнение, только растет. По мнению Эльвиры Лабашовой, причина тому - недобросовестность плательщиков долгов.

Впрочем, в скором времени злостных должников ожидает крайне неприятный сюрприз - поправка к закону развяжет руки приставам и позволит задерживать неплательщиков.

- Такая мера существенно изменит ситуацию, - пояснила заместитель главного судебного пристава. - Раньше мы должны были и задержать, и доставить в суд должника в один день, при этом было необходимо присутствие свободного судьи. Теперь приставы получат право совершить задержание в один день, а доставить должника в суд - на следующий. Нам уже не нужно будет бегать за должником.

Задержания будут совершаться с помощью полицейских. Поправка к закону вступит в силу 13 ноября.