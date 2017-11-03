Казанский «Рубин» второй раз в сезоне встречался с самой, пожалуй, вариативной командой РФПЛ - питерским «Зенитом». В первом круге победу праздновали футболисты с берегов Невы.

Можно сказать, что питерцы, сыграв на прошлой неделе матч Лиги Европы в Норвегии, могли сетовать на усталость. Но нет, Манчини, имея возможность широкой ротации состава, и на этот раз решил выставить в Казани боевой состав.

У Курбана Бердыева уже давно довольно ограниченные возможности по стартовому составу. На этот раз в стартовом составе в нападении вышла связка Канунников - Жемалетдинов. И если Максим по привычке почти сразу же растворился в защитных построениях Манчини, то вот молодой Жемалетдинов выглядел очень прилично, постоянно приковывая к себе внимание - защитников Питера и болельщиков.

«Рубин» с первых же секунд применил жесткий прессинг по всему полю, и это принесло свои плоды - широкие атаки веером в исполнении команды Манчини если и проходили, то почти сразу же натыкались на оборонительные построения Бердыева: треугольник Мвила - Камболов - Оздоев стоял скалой. И пусть в созидании в данном случае эти игроки не преуспели, но и до голевых моментов у ворот Джанаева дело не доходило, а ведь исполнителей в «Зените» в избытке. Правда, в концовке первого тайма, когда игроки «Рубина» откровенно подсели, и Джанаеву удалось проявить себя во всем блеске.

Кто-то мог назвать эту игру скучной, но напомните в таком случае, какую конкретно игру чемпионата России можно тогда назвать веселой и в чем это веселье заключается.Одна из лучших атакующих команд страны не смогла взломать оборону «Рубина», и при этом большую часть этого матча дружина Курбана Бердыева мальчиками для битья не выглядела, а упрямо гнула свою линию.

И в итоге ничьей добилась. Да, на сегодняшний день атака у «Рубина» выглядит беззубо, но это еще не повод, чтобы с шашками наголо лететь в атаку против мобильной полузащиты Питера, которая только того и ждала, чтобы «Рубин» раскрылся. Так что эта нулевая ничья вполне может быть занесена Бердыевым в актив.

Сейчас в чемпионате наступает перерыв, связанный с матчами сборной, а у тренерского штаба казанцев появится наконец-то возможность залатать бреши в составе.