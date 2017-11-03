Сумма причиненного ущерба составила 478 тысяч рублей.

32-летний уроженец поселка Киндери подозревается в поджоге трех автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани. Установлено, что поджоги были совершены 20 и 28 октября. Злоумышленник признался, что поджигал авто, чтобы скрыть следы своих преступлений. Также мужчина подчеркнул, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В одной из машин мужчина похитил мобильник, в другой аккумулятор, а третью просто не смог угнать, поэтому сжег.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».