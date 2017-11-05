В минувшее воскресенье на выставке, организованной казанским клубом голубеводов, царила удивительная атмосфера: было слышно только воркование птиц и восхищенные возгласы посетителей.

Очередная выставка голубей на этот раз состоялась не в ДК Ленина, как обычно, а по причине его ремонта в уютном лекционном зале музея естественной истории Татарстана. Ноябрьские праздники – самое подходящее время для таких мероприятий, в эти дни в Казани масса туристов, а у детей осенние школьные каникулы.

Голубиная выставка разительно отличалась от прочих залов музея с их красочными стендами и интерактивными экспонатами. Ведь «экспонаты» были самые настоящие, они нетерпеливо переступали лапками и хлопали крыльями. Каких диковинных птиц тут только не было! И «кучерявый» голубь с перьями-завитками, и носатые «русские почтовые», и гордо подметающий клетку своими махровыми шароварами «лохмоногий» голубь. Всего на выставке было представлено около 20 пород. Среди них только одна пара спортивных – тех птиц, которые летают на длинные расстояния. Оперение у этих «марафонцев» сизо-серое, как у обычных уличных сизарей, но видно, что они намного мускулистее и крупнее своих собратьев.

В дальнем конце зала шла фотосессия. Совершенно бесплатно можно было подержать в руках белоснежного «павлиньего» голубя с роскошным веерным хвостом. И, конечно, сделать эффектный снимок. Дети были просто в восторге, в зале на каждом шагу слышалось: «Мама, я погладил птичку!». Выяснилось, что живут эти голуби-фотомодели не в общей голубятне, как другие, а на балконе обычной городской квартиры, поэтому они и не боятся человека. Всего у их владельца три пары таких птиц, но на выставку отправились только самцы. Он смеется: «Пока девочки на гнездах, мальчики работают».

Владельцы казанских голубей – настоящие профессионалы и фанаты своего дела. Такие, как 75-летний Виктор Александрович Данилов, заслуженный голубевод России, почти два десятилетия возглавлявший казанский клуб. Выращенные им голуби являются чемпионами, золотыми медалистами международных соревнований. Сейчас у Виктора Александровича в голубятне живет около 60-ти птиц, каждую из которых он знает «в лицо».

Любопытным дополнением выставки стали картинки, выполненные детьми из татарстанских школ и творческих секций. На них «птицы мира» парят в небе, кормят птенцов и весело клюют зернышки. Но, несмотря на интерес к нарисованным голубям, за живыми пернатыми современная молодежь ухаживать не спешит, и клубы голубеводов стремительно стареют, с сожалением отмечают владельцы пернатых.

Кстати

Следующая выставка голубей состоится в Казани в январе, в зимние новогодние каникулы.